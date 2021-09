Isolation, accès pour personnes à mobilité réduite... Monaco investit 2,5 millions d’euros pour rénover ses établissements scolaires

Comme chaque année, la période estivale bat son plein pour réaliser des travaux impossibles lorsque les écoles, collèges et lycées sont occupés. Au total, en 2021, 2,5 millions d’euros sont investis.

"La priorité a été de mettre aux normes les établissements scolaires pour les personnes à mobilité réduite, souligne Anthony de Sévelinges, chef du Service de maintenance des Bâtiments publics. Ainsi, à l’école Saint-Charles, nous avons remplacé deux garde-corps en verre. Ici, et à l’école de Fontvieille, nous avons également créé des sanitaires pour qu’un fauteuil roulant puisse y accéder. Dans d’autres établissements, pour les malvoyants, des bandes podotactiles ont été installées pour chaque démarrage des marches d’escaliers. De plus, en bas et en haut de chaque escalier, des bandes d’éveil ont été rajoutées."

À Monaco-ville, à François d’Assise-Nicolas-Barré (FANB), la zone d’accueil a été repensée pour accueillir les personnes à mobilité réduite. L’année prochaine, durant toutes les vacances, des travaux seront entrepris pour créer des ascenseurs permettant d’accéder à cinq niveaux, de la cour de récréation aux étages.

Pour assurer plus de sécurité, des mains courantes ont été prolongées dans la majorité des écoles, sauf pour les nouveaux établissements comme FANB de l’avenue de Roqueville à Monte-Carlo.

D’importants travaux ont été effectués, par ailleurs, à l’école des Révoires, boulevard du Jardin exotique. "Il y a eu là une réfection complète des bureaux administratifs. De plus, Nous avons refait toute la cour de récréation du deuxième étage jusqu’à l’étanchéité et mis au sol un revêtement souple. Revêtement qui a également été posé à l’établissement périscolaire des Carmes."

Outre le sol, la Maternelle du boulevard du Larvotto a été équipée d’un revêtement mural avec des dessins délivrant des messages environnementaux à la cantine.

Des travaux d’isolation également ont été réalisés au lycée. Deux salles de classe supplémentaires seront terminées à la Toussaint, à l’école de Fontvieille, pour le soutien scolaire. Quand au collège Charles-III, rien de significatif n’a été entrepris, l’établissement devant définitivement fermer ses portes dans trois ans pour être installé sur l’îlot Pasteur.