Ira de Fürstenberg, alliée du père Pedro

Ils se sont rencontrés il y a quelques mois à un dîner. « Et tout de suite, j’ai eu envie de soutenir son action », lance la princesse Ira de Fürstenberg.

Fidèle à ses attaches monégasques, la princesse est de retour en Principauté, où elle a choisi cette semaine de mettre les objets qu’elle façonne aux enchères au profit de l’Aide au père Pedro Opeka (APPO) à Madagascar.

La dernière fois qu’elle a présenté ses objets de décoration en Principauté, c’était en 2017. Depuis, elle a enchaîné les expositions et les dîners dans le monde pour mettre en valeur ces pièces uniques dont elle a fait sa signature. À chaque fois des manières nobles pour créer des objets uniques. À l’instar d’une paire de cygnes taillés dans un bloc de cristal de roche… trouvé justement à Madagascar !

Le lien était tout trouvé pour soutenir l’action du père Pedro. Pour lui, ce rendez-vous monégasque achève une tournée d’un mois et demi en Europe où il est allé lever des fonds pour ses actions.

Un demi-siècle d’actions

En 2020, le religieux, né en Argentine de parents slovènes, fêtera sa cinquantième année d’investissements sur cette île d’Afrique où la pauvreté règne.

« Un de mes premiers souvenirs sur l’île à mon arrivée, c’était de voir des enfants dans une décharge, se disputer des ordures avec des chiens et des cochons, je me suis dit qu’il fallait agir. »

Dans son action, la Principauté et l’association Monaco Aide et Présence sont des alliés depuis vingt-cinq ans. « La première fois que je suis venu à Monaco, c’était pour l’avant-première du film Goldeneye au cours de laquelle une collecte de fonds a eu lieu pour mon action. Et puis nous avons continué. »

L’association du père Pedro Opeka a permis la construction d’une trentaine d’écoles et de dispensaires sur l’île. Parmi eux : le collège Prince Albert II, le lycée Grimaldi, la cantine du Rocher ou l’école Prince-Rainier-III.

En parallèle, l’association aide environ 60 000 personnes chaque année à Madagascar, qui demeure le troisième pays le plus pauvre au monde.