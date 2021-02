INTERVIEW. Poisson frais et circuit court, la Côte d’Azur a le pied marin

Quel constat peut-on faire sur les produits de la mer?

Antonio: Aujourd’hui on a besoin de comprendre ce que l’on mange et de manger sain. Si la nourriture de la mer est déjà synonyme d’alimentation saine, on remarque une recherche de fraîcheur, d’authenticité et de traçabilité. Les gens veulent savoir d’où viennent les produits, comment ils ont été pêchés, transportés… De plus en tant que professionnels de la mer, on s’est aperçu qu’il y avait sur le bassin monégasque un grand manque de variété en provenance de l’Atlantique et une demande grandissante.

Quel est le but actuel recherché par des fournisseurs de poisson comme vous?

Aurélie: Originaire de Charente-Maritime, je suis née dans les huîtres, dans l’univers du poisson. J’avais l’ambition d’amener à Monaco ce que j'ai connu chez moi, sur les marchés locaux. Cette atmosphère particulière, la fraîcheur extrême des produits de l'Atlantique; des hommes et femmes maîtres de leur art qui savent ce qui est bon et qui ont surtout le souhait, comme moi, de proposer des produits riches de sens. L’ambition est aujourd’hui de proposer un circuit le plus court possible, du pêcheur au consommateur en supprimant le plus d’intermédiaires, afin de privilégier la qualité du poisson.