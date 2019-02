Intempéries, manifestations, violences conjugales: voici votre brief info de samedi soir

Intempéries. Le département des Alpes-Maritimes a été placé en alerte jaune orages, neige-verglas, avalanches et vagues-submersion ce samedi 2 février. Nice, Vallauris et Antibes ont connu plusieurs averses de pluie et de grêle, tandis que le mauvais temps a causé deux accidents de la route. On fait le point.

Manifestations. L'acte XII de la mobilisation des "gilets jaunes" a été rejoint à Nice, samedi 2 février, par des mouvements parallèles: les "gilets roses" et les "stylos rouges". Environ 900 personnes étaient présentes au plus fort de ces manifestations. Si elles étaient pacifistes, certaines ont été... tendues. Reportage.

Violences conjugales. Les Alpes-Maritimes figurent parmi les départements les plus touchés de France par les violences conjugales, malgré de nombreux dispositifs mis en place. Les professionnels s’interrogent mais veulent continuer à développer de nouveaux axes pour endiguer le phénomène. Enquête.