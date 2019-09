Installation du Yacht Show : une prouesse technique

Au gré de l’actualité monégasque, le port Hercule se métamorphose. Après les animations estivales, c’est le Yacht Show qui vient décorer les quais. Une organisation bien huilée pour abriter les 600 exposants de ce salon dédié aux superyachts.

Défi ordinaire

Les travaux d’installation ont commencé le 1er septembre pour que tout soit fin prêt demain et pour les quatre jours qui suivent. « Les stands sont fabriqués sur mesure », déclare Johan Pizzardini, responsable communication du Yacht Show. Pour ce faire, un véritable ballet de camions est orchestré sur le port pour décharger toutes les structures nécessaires à la fabrication, dans un temps prédéfini.

« Nous travaillons avec le gouvernement, la police et la capitainerie pour mettre en place le meilleur dispositif possible », poursuit Johan Pizzardini. Le but des équipes du Yacht Show ? « Respecter la vie quotidienne monégasque. Nous prenons en compte les résidents ainsi que la population active pour les embêter le moins possible. Finalement, c’est un défi logistique qui est rendu ordinaire puisque la ville n’est pas fermée. »

Organisation bien rodée

Seule la route de la piscine disposera d’un accès limité. Elle sera ouverte aux livraisons, uniquement avant 9 h 30 puis à partir de 15 h. Tout véhicule souhaitant accéder sur cette route devra impérativement avoir fait parvenir, au préalable, les coordonnées du chauffeur et la plaque d’immatriculation du véhicule aux organisateurs en complétant le formulaire pour le laissez-passer prestataires sur l’Espace Exposant.

Depuis samedi, les superyachts exposés durant l’événement arrivent au port, avec des horaires précis à respecter. « Nous sommes en relation directe avec la capitainerie du port et les capitaines des bateaux pour la gestion des arrivées. Ils ne peuvent pas arriver quand ils le souhaitent. On surveille également les conditions météorologiques », ajoute-il.

Sécurité renforcée

Un ou plusieurs agents de sécurité effectueront un contrôle visuel des sacs et s’occuperont de faire ouvrir les vestes des visiteurs du salon. Le comité d’organisation du MYS se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne n’acceptant pas de se soumettre aux contrôles de sécurité mis en place aux entrées du salon, même s’ils sont porteurs d’un badge d’accès valide.

Concernant les bateaux, uniquement ceux présentant un macaron, contenant le numéro de plaque d’immatriculation à apposer impérativement sur les bateaux de la manière la plus visible à bâbord, sont autorisés à accéder au plan d’eau du Port Hercule.