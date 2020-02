Inscriptions sur les listes électorales : c’est encore possible dans certains cas

Si vous êtes dans l’un des cas suivants, vous avez encore la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales et de voter aux municipales des 15 et 22 mars.

Aux termes de l’article L.30 du code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes d’inscription et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques et les militaires de carrière mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.

Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile.

bis : Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile.

Les Français et les Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d’inscription (avoir atteint l’âge de 18 ans au plus tard la veille du jour du scrutin le 14 mars pour participer aux deux tours, le 21 mars pour participer au second tour).

Les Français qui ont acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription.

Les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.