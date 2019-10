C’est un jeune homme de 27 ans, assoiffé d’aventures. Jamais rassasié tant qu’il n’a pas découvert une nouvelle terre, des visages inconnus. Le tutoiement facile et une bonhomie contagieuse, Matthieu Tordeur est le plus jeune explorateur au monde à avoir rallié le pôle Sud (1 130 km). Seul, sans assistance et sans ravitaillement. Un exploit que peu de personnes au monde ont accompli. À pied, à vélo, en kayak, en 4L, à ski, à cheval, à moto, à la voile, ce globe-trotter endurci et membre de la Société des explorateurs français a traversé 90 pays, un océan, des déserts. En conférence à Monaco pour les Assises de la sécurité, il a évoqué sa gestion du risque.