Incontournables, flops, écologie... Plongée dans la course aux fournitures pour la rentrée à Monaco

"On est clairement dans le rush de fin d’été." Dans le rayon "saison" de Carrefour, Alain Charpenel et ses employés s’occupent des fournitures scolaires. Et à l’approche de la rentrée, les choses s’activent encore plus.

Même si le rayon est installé depuis fin juin, la plupart des parents décident de se lancer dans l’aventure des fournitures à la dernière minute.

"La rentrée c’est comme Noël"

L’achat des fournitures scolaires est pour certains plus apprécié que la reprise des cours elle-même. "C’est comme Noël pour les enfants, c’est magique la rentrée", assure Alain Charpenel.

Tout le monde est emballé par cette période de l’année. Beaucoup d’enfants courent dans les rayons de Carrefour. Ils sont souvent à la recherche d’une trousse ou d’un cahier qui leur plaît et qu’ils utiliseront toute l’année. Les parents ne sont jamais bien loin, liste de fournitures à la main.

Et tous les ans c’est la même chose, quand la rentrée approche, les promotions décollent. "On fait un maximum de remises et on guide les parents vers les bonnes affaires."

Et cette année, les remises ont l’air de plaire car les stocks s’écoulent. "On a déjà vendu 37 % du stock, contre 35 % l’année dernière à la même période."

Les produits qui plaisent le plus? Ceux à l’effigie des Minions, de Minnie, des Pokémon pour les plus petits ou encore ceux qui représentent le monde magique de la saga Harry Potter, pour les plus grands.

Certaines fournitures sont également plus demandées que d’autres. Dans la papeterie "Alphabet" et à Carrefour, le produit phare reste le stylo effaçable. "C’est un incontournable dès l’école l’élémentaire", assure Alain Charpenel

À l’inverse, l’agenda fait un gros flop. "On en vend beaucoup moins, environ - 30 % chaque année." La faute, sûrement, à la mise en place de l’agenda numérique par les établissements du secondaire.

La question de l’écologie

Malgré l’ambiance de fête, il ne faut pas oublier l’impact écologique de la rentrée scolaire. Pour limiter le gaspillage, certains se tournent vers la récup.

C’est le cas de Virginie, mère de deux enfants. "On réutilise tout ce qui n’est pas cassé", assure-t-elle et n’achète que le strict nécessaire dans ses courses de dernière minute. "Même pour les cahiers, on récupère ceux que mes enfants n’ont pas trop utilisés pour cette année."

Les marques et les écoles s’y mettent aussi. On favorise de plus en plus les cahiers de 48 pages dans les classes de primaire et on fabrique des emballages en cartons pour les fournitures scolaires.