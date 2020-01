Inauguration savoureuse, restaurant solidaire, pénurie passagère de carburant: voici votre brief info de lundi soir

Inauguration savoureuse. Un espace vert noir de monde, applaudissements et autographes: le maire de Nice Christian Estrosi et le Président Nicolas Sarkozy ont savouré l’inauguration, lundi 13 janvier, du jardin de 3 hectares qui a poussé sur l’ancien stade de l'OGC Nice. Et entre le tout nouveau parc du Ray et Nicolas Sarkozy, il y avait match! On vous raconte.

Restaurant solidaire. Grâce à un partenariat avec la supérette "U Express" de la rue de France à Nice qui offre ses fruits et légumes invendus à l’église, une conserverie a été créée. Les bénéfices vont aux plus démunis. Plongée dans les coulisses de cette initiative solidaire.

Pénurie passagère de carburant. Inquiets par l’annonce du blocage d’une des huit raffineries du pays par des manifestants hostiles à la réforme des retraites, de nombreux automobilistes se sont précipités dans les stations-service des Alpes-Maritimes le week-end dernier. Ce qui a engendré une pénurie de carburant temporaire dans certaines stations-service dimanche, la demande étant plus forte que d’habitude. Décryptage.