Les carabiniers du Prince de Monaco ont dévoilé leur tenue d'été lors de la traditionnelle relève de la garde

Il est 11h30. C’est un lundi ordinaire en Principauté. La foule dispersée sur la place du Palais s’amasse presque comme un seul homme autour des chaînes qui les séparent du Palais princier. Les minutes défilent tout comme les touristes retardataires qui guettent une place pour assister aux premières loges à la cérémonie qui les attend.

Il y a ceux qui ne sont pas du tout au courant et qui sont là un peu par hasard. Comme ce jeune couple en vacances qui se demande ce qui se trame, sentant l’agitation devant la porte d’honneur du Palais des Grimaldi.

Il y a aussi ceux qui savent, mais pas vraiment. C’est surtout leur curiosité qui les a amenés sous ce soleil de plomb. "On sait qu’il y a la relève de la garde mais on ne connaissait pas vraiment l’heure donc le hasard a bien fait les choses, sourit Martine, qui a fait le chemin depuis Annecy. On ne voit pas cela tous les jours!" Laure est venue de Belgique avec ses deux filles, ainsi que sa tante qui habite Menton. "C’est intéressant de montrer cela à mes filles. C’est un peu de culture, de la discipline." "C’est impressionnant à voir", témoigne Nathalie, venue de Montréal avec son compagnon.

Les tambours et la trompette de la fanfare résonnent dans le silence qui règne sur la place pendant que les carabiniers échangent des politesses. Photo Cyril Dodergny.

Petite nouveauté cette année: lors de certaines occasions, les carabiniers porteront un badge différent sur leur tenue à l’occasion de la commémoration du centenaire du prince Rainier III. Photo Cyril Dodergny.

Et puis il y a ceux qui ont révisé. Et qui attendent cela avec impatience. "Notre guide nous a bien expliqué qu’ils vont arriver de ce côté-là [elle montre du doigt la caserne, ndlr] pour venir ici et qu’ils seront 24 [ils sont deux groupes de 9 en réalité]. Et le changement est fait tous les jours à 11h55, lancent en chœur Danielle et Yolande, originaires de Moselle. On aime bien ce côté solennel et puis les uniformes."

Une nouvelle tenue pour la saison estivale

Ces uniformes justement. Le public était peu nombreux à remarquer la subtilité du jour. Comme chaque année, et deux fois par an, la compagnie des Carabiniers du Prince change de tenue. Cette fois passant de celle d’hiver, noire et bleue, à un uniforme plus léger, blanc, tout comme le casque.

La foule était nombreuse pour assister à cette traditionnelle relève de la garde Photo Cyril Dodergny.

11h55, l’horloge lance les hostilités. La garde montante qui s’échappe du bâtiment de la Force publique se dirige vers la porte d’honneur en passant par l’allée centrale. Les téléphones sont de sortie pour immortaliser le moment.

Les tambours et la trompette de la fanfare résonnent dans le silence qui règne sur la place pendant que les carabiniers échangent des politesses.

Arme sur l’épaule puis au sol, demi-tour, les carabiniers de faction échangent leur place. La scène ne dure que quelques minutes mais le temps paraît comme suspendu.

Et puis, soudainement, les carabiniers disparaissent. Le bruit reprend son droit, l’agitation aussi et chacun repart d’où il vient.

La tenue d'hiver (à gauche) laisse passe à la tenue d'été (à droite). Photo Cyril Dodergny.