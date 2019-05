Impôts en trop à Antibes, décès inexpliqué sur la Côte d'Azur, retraité agressé à Nice: voici votre brief info de mardi matin

et dans l'actu...

Impôts en trop à Antibes. Depuis près d’un an, Pierrette Dévigne reçoit ses impôts et ceux d’une homonyme à son adresse, à Antibes. Et même si on lui assure que tout est régularisé, le calvaire se répète à chaque échéance fiscale.

Décès inexpliqué sur la Côte d'Azur. Jacqueline Sereno, 68 ans, habitait Auribeau-sur-Siagne. Elle a été retrouvée morte ce samedi 4 mai dans la forêt de la Valmasque sur la commune de Mougins. Devant ce décès inexpliqué, une autopsie a été programmée.

Retraité agressé à Nice. Deux jeunes sans repères ni scrupules comparaissent depuis ce lundi devant les assises pour une agression à main armée d’un retraité niçois. La victime pensait avoir rendez-vous avec une femme.