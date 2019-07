Elles viennent essentiellement d’Europe mais ont également traversé des océans pour certaines. Les soixante œuvres du catalogue, dont une bonne partie est exposée dans les bureaux d’Artcurial boulevard des Moulins, ont nécessité une attention particulière durant leur transport et surtout leur installation. « Une œuvre qui pèse 800 kilos, comme le Wang Du (lire page suivante), ne peut pas être mise au-dessus d’un parking ou de l’entrée d’un ascenseur », résume Salomé Pirson.

De même, la prise en charge chez les propriétaires a requis la plus grande délicatesse et six mois de logistique.

Des challenges bien accueillis par des propriétaires rassurés par la destination « Monaco ». « On n’aurait pas eu la plupart des œuvres si on ne les avait pas proposées à la vente ici. Dans l’imaginaire collectif, Monaco est un havre de paix où les sculptures seront en sécurité maximale et vues par une clientèle extrêmement variée, internationale et relativement fortunée. »