Ils vont golfer sur les pentes du Mont Agel pour le tournoi caritatif de la Princess of Monaco Cup

Ils ont pédalé sur l’eau, il va falloir cette fois golfer sur les pentes du Mont Agel! Après les compétitions de water bike en 2017 et 2018, la fondation Princesse Charlène a choisi une nouvelle activité cette année pour organiser un tournoi caritatif.

Et un nouveau sport: le golf, au cœur de l’inédite Princess of Monaco Cup. Une compétition qui se jouera aujourd’hui sur le green du Monte-Carlo Golf Club en faveur de la fondation.

Pour cette première, dix-huit équipes de trois joueurs ont été formées, comptant pour chacune d’entre elles, deux amateurs et une célébrité pour engager la partie ce matin sur les hauteurs de la Principauté.

Et la fondation peut compter sur ses ambassadeurs pour saisir le club. Ce sera le cas du pilote Charles Leclerc et du beachvolleyeur Bjorn Maaseide qui ont répondu présent pour demain.

Tout comme les anciens footballeurs José Cobos, Richard Dunne, Stiliyan Petrov ; les pilotes David Coulthard, Mark Webber, Jerome d’Ambrosio, Mika Hakkinen, Gilles Panizzi ; les rugbymen Percy Montgomery, Rudi Keil et Juandre Kruger ; le cycliste David Tanner. Mais aussi les golfeurs Diana Luna, Caroline Mohr, Sophie Sandolo et Tony Lloyd. Ce dernier, né sans bras résultat d’une malformation, est devenu un spécialiste de sa discipline, dans son pays l’Angleterre. "Je joue depuis l’enfance, quand j’ai appris à tenir un club malgré mon handicap", confiait-il ce mercredi soir au moment du tirage au sort des équipes. "Et j’encourage tous les gens qui vivent avec un handicap à s’essayer à différents sports, pour garder la santé", souligne-t-il.

Une portée caritative

C’est aussi le message de cette compétition, montrer que l’on peut surmonter ses problèmes, par le sport. Si pour le golf, il faut de l’endurance, il faudra aussi de la stratégie ce matin pour appréhender la partie caritative.

Les 18 équipes vont s’essayer à une variante du sport, baptisée, scramble. Un jeu décrit comme "très convivial". Son principe ? Au départ de chaque trou, tous les joueurs de l’équipe jouent une balle, puis l’équipe choisit la balle qu’elle estime être la meilleure. Les autres balles ramassées sont successivement placées à cet emplacement. L’équipe choisit à nouveau la meilleure balle et ainsi de suite jusqu’à ce que le trou soit terminé.

Comme pour le water bike, les équipes sont sponsorisées par des banques, des marques ou des organismes qui abondent financièrement pour participer. Les fonds récoltés iront soutenir deux projets qui tiennent à cœur aux équipes de la fondation. Le premier concerne la rénovation de la piscine municipale de La Turbie, qui porte le nom de la princesse (lire ci-dessous). L’autre projet financé sera l’organisation de cours de natation au Ghana, au sein de lycée Awutu-Winton qui accueille 440 étudiants de la région.

C’est le cheval de bataille principal de la fondation depuis sa création il y a bientôt 7 ans : apprendre à nager pour lutter contre les noyades et sauver des vies. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé, 40 personnes dans le monde décèdent chaque heure de noyade.

100.000€ pour la piscine municipale de La Turbie

À quelques kilomètres du Monte-Carlo Golf Club au Monte Agel, c’est pour un projet local que se déroule ce jeudi la compétition caritative. En effet, 100 000 euros parmi les fonds levés aujourd’hui doivent être versés à la commune de La Turbie pour asseoir le financement des travaux de rénovation de la piscine Princesse Charlène, la piscine publique de la commune.