"Ça vire à celui qui aura le plus beau et le plus gros feu d’artifice!": comment en est-on arrivé là à Juan-les-Pins?

"Ça vire à celui qui aura le plus beau et le plus gros feu d’artifice!" Réflexion mi-amusée mi-agacée d’un Juanais à la lecture de nos articles relatant la "guerre" des feux d’artifice dans le ciel antibois (Nice-Matin des 13 et 15 août).

D’un côté un riche homme d’affaires, Frédéric Truskolavski, à la tête d’un groupe de presse de magazines et périodiques et vieil habitué de la station balnéaire. De l’autre la ville d’Antibes-Juan-les-Pins.

Pour sa mère de 90 ans

Le premier a souhaité offrir un beau cadeau à sa mère qui célèbre ses 90 ans et est gravement malade: un magnifique feu d’artifice au-dessus de la baie de Juan-les-Pins, le 14 août, le jour de son anniversaire, avec un accompagnement musical personnalisé. L’autorisation a été donnée par la mairie.

Frédéric Truskolavski n’est pas un inconnu. Par le passé, il a fait tirer plusieurs feux à Juan et même Cannes lors de ses séjours réguliers. À la grande joie des estivants, ravis de bénéficier d’un spectacle gratuit et relevé. Va donc pour le 14 août!

Les autorisations, celles de la mairie, de la préfecture, de la DDTM et de la DGCA sont accordées à Colors Events, la société prestataire de services choisie par Frédéric Truskolavski. Ce dernier convie tout le monde sur les réseaux sociaux, à ce qu’il annonce comme "le feu d’artifice de la Côte d’Azur".

Problème de sécurité avancé

Oui, mais, côté police nationale, on éteint la mèche. Le commissaire de la circonscription d’Antibes Vallauris alerte la Ville sur l’impossibilité de prévoir un dispositif de sécurité adapté à l’événement, drainant de nombreux spectateurs.

On propose alors à l’homme d’affaires la date du 17 août, jour où un feu est déjà programmé dans le cadre du Festival pyromélodique organisée par la municipalité et pour lequel les moyens policiers sont déjà prévus. Il s’agit en fait de substituer un feu à un autre.

"Musiques non adaptées"

Mais, la mairie fait finalement machine arrière. Pourquoi? On reproche au commanditaire "une programmation musicale non adaptée à une manifestation grand public." Celui-ci s’insurge, dévoile une play-list avec des standards de Stevie Wonder, Enrico Macias, Michel Fugain, etc. Jean Leonetti, lui, évoque la volonté de diffuser aussi l’hymne national israélien.

"Un choix inadapté quels que soient l’hymne et la nation", martèle le maire. Lequel se retrouve taxé de discrimination par l’homme d’affaires qui, lui, assure avoir confié le dossier à l’avocat médiatique Gil-William Goldnadel.

À la discorde s’ajoute la menace de l’artificier qui assure tous les feux du festival pyromélodique de se retourner contre la mairie!

Débouté par la justice

Le 10 août, le tribunal administratif de Nice est saisi par Frédéric Truskolaski d’une requête en référé demandant la suspension de l’arrêté municipal d’interdiction du feu privé dans la bande des 300mètres. Le juge a débouté l’homme d’affaires rejetant la situation d’urgence de la demande.

Qu’importe, Frédéric Truskolaski n’est pas resté les bras croisés et a fait appel à un artificier italien pour tirer son feu, le 17 août, 500mètres au large de Juan-les-Pins. Hors de l’autorité de la commune mais pas de celle de la préfecture maritime.

Rendez-vous, ce soir pour le final de cette affaire.