La Principauté de Monaco va intensifier les contrôles de navires de croisière en escale au port Hercule

Depuis le 5 avril, leurs robustes silhouettes sont réapparues sur le quai de la digue Rainier-III ou au mouillage dans les eaux territoriales monégasques, déversant des centaines de passagers sur le territoire.

Sur l’année, jusqu’au 13 novembre, 117 navires de croisière sont programmés pour faire escale, ce qui représente un potentiel d’environ 58.000 passagers. Avec un temps de présence estimé à 18 heures, généralement dès potron-minet jusqu’à tard le soir, leur présence est une aubaine économique pour les commerçants du pays, notamment ceux du Rocher.

Depuis avril 2022 et la reprise des croisières à Monaco, les autorités locales appliquent une nouvelle politique à l’égard de ce secteur réputé pour être un grand pollueur.

"La taille des bateaux accueillis est limitée à 250 mètres et leur capacité à 1.250 passagers", résume Olivier Lavagna, directeur général de la Société d’exploitation des ports de Monaco (SEPM). Les catégories Luxe et Premium ont ainsi été privilégiées aux mastodontes des mers pouvant atteindre 300 mètres et accueillir 3.000 à 4.000 personnes.

Des contrôles plus réguliers

Dans cette optique d’une politique de croisières dite "raisonnée", les contrôles des navires, assurés par la Direction des Affaires maritimes et celle de l’Environnement, en coordination avec la SEPM, vont s’accentuer.

"En 2023, l’objectif à atteindre pour les équipes représente un volume de 90% d’inspection documentaire et 30% d’analyses sur prélèvement des navires faisant escale à la digue Rainier-III", fait savoir le gouvernement princier.

Pour le volet administratif, il s’agit de vérifier le choix du carburant lors des précédentes escales et sa composition indiquée sur les factures, de s’assurer que le capitaine a effectué des analyses de celui-ci ou que d’autres ports ont opéré des contrôles.

En complément, les autorités monégasques compétentes peuvent prélever un peu de leur carburant pour les soumettre à l’analyse d’un laboratoire français agréé. Le but étant de vérifier s’ils sont conformes aux exigences environnementales prônées par la Principauté. Depuis que ces contrôles existent, aucune infraction n’a été constatée.

"L’objectif est de favoriser les croisières qualitatives aux croisières quantitatives et de prévenir les risques de pollutions dans le respect des conventions maritimes internationales ratifiées par la Principauté, comme la Convention de Barcelone, en définissant des limites d’émissions polluantes du transport maritimes", poursuit le gouvernement.

Avec un cap clair: réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 30%.