Ils se sont redits OUI 65 ans après !

Jeannine et Fernand Detres viennent de célébrer leurs noces de palissandre lors d’une cérémonie à la salle Rizal du Centre. Les époux ont été reçus par Georges Rossi, adjoint au maire, 65 ans après leur première union qui avait été prononcée le 18 septembre 1954 à Paris.

Georges Rossi a évoqué leur première rencontre, leur parcours professionnel et familial avant de mettre en avant certaines valeurs et conditions pour la réussite et la longévité d’un tel mariage.

Pour Fernand et Jeannine, cela avait commencé par une très belle histoire d’amour de jeunesse, de rencontre durant les vacances, mais qui a bien duré depuis ! Lui avait 16 ans et elle, 14 ans !

Fernand Detres a été agent technique dans une usine de plastique, et son épouse Jeannine a été attachée de direction en cabinet comptable. Fernand Detres a été honoré de la Médaille d’Ancien Combattant et de la Médaille du Travail de la Principauté de Monaco.

De leur mariage sont nées deux enfants, Martine et Michèle ; il y a également deux petits-enfants, Laura et Hélène.

L’adjoint au maire a souligné que 65 ans d’union entre un homme et une femme est probablement le résultat de la conjonction de trois éléments, la constance, la fidélité et la solidarité, qu’il a pris soin de définir.

Il a ensuite félicité le couple pour ce long chemin déjà parcouru ensemble et lui a souhaité beaucoup de bonheur, avant de leur remettre une médaille de la Ville et leur donner rendez-vous pour les noces de platine (70 ans) !