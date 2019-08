Ils reconstituent le visage passé de Monaco

Plus besoin d’attendre que la neige tombe pour dévaler les pistes. Découvrez la luge d’été sur les cimes du Mercantour, à 1 800 m d’altitude. L’idée est simple mais originale. Fixée sur un rail, avec un frein manuel, la luge d’été satisfera les amateurs de sensations fortes.

Considérée comme l’une des plus longues descentes de luge d’été de France, la piste de la Colmiane s’étend sur 1 670 mètres de longueur pour 400 mètres de dénivelé. Avec des pointes à 45 km/h entre les vingt-deux virages, les luges dévalent comme des petites fusées. Sensations garanties ! Y compris pour les plus jeunes qui peuvent se lancer dès 3 ans (accompagné d’une personne de plus de 15 ans jusqu’à 1,35 m). Une bonne façon de découvrir les paysages du Mercantour.

Vous en avez assez des plages noires de monde et d’une eau à 30 °C ? Rendez-vous à La Colle-sur-Loup, le dépaysement y sera total et vous pourrez profiter d’une eau douce et rafraîchissante.

Après le pique-nique, la sieste au calme et la baignade, rien de tel qu’une petite virée en canoë-kayak ou en paddle dans les gorges du Loup.

Le club de canoë-kayak de La Colle, par où sont d’ailleurs passées Émilie Fer et Carole Bouzidi, respectivement championne olympique et d’Europe de la discipline, propose le matériel à la location libre.

Pour la modique somme de 15 euros, vous avez 1 h 30 devant vous pour vous familiariser avec votre embarcation et vous amuser à la fraîche !

Pour les débutants, vous pouvez demander sur place à ce que l’on vous initie à vos premiers coups de pagaie, et pour les plus frileux, vous pouvez vous faire prêter des combinaisons. Le kayak ou le stand-up paddle peuvent se pratiquer en famille puisque les enfants de 8 ans et plus sont invités à se lancer en toute autonomie, accompagnés d’un responsable majeur.

Grande nouveauté à l’école municipale de voile cagnoise : vous pouvez désormais louer un catamaran ou même une planche à voile. Naviguer seuls, comme des grands, sans cours collectifs, voilà ce qui vous attend.

Les Cagnois ont un tarif préférentiel : pour tenir la barre d’un catamaran, il faudra débourser 25 euros pour une heure en mer, contre 40 euros pour les non-Cagnois. Quant à la planche à voile, l’heure de location est affichée à 15 euros pour les Cagnois (25 euros pour les autres). Alors n’attendez plus, prenez le large, naviguez et offrez-vous de jolis points de vue depuis la Méditerranée.

Niché au creux de la montagne, à proximité de la commune de Lucéram, le parc de Peïra Cava aventures offre une véritable échappée au grand air.

En harmonie avec la nature, les estivants peuvent profiter d’un parc qui regroupe plusieurs parcours d’accrobranche. Un art du franchissement à la cime des arbres et avec différents niveaux de difficultés, pour un loisir ludique et familial ou une aventure extrême.

Les plus courageux pourront circuler d’arbre en arbre à plusieurs mètres de hauteur, au gré des obstacles. Les ateliers proposés sont tous réalisables à l’aide d’un baudrier, gain de sécurité et d’assurance. Le clou du spectacle : une tyrolienne de 900 mètres, suspendue à 200 mètres du sol !

À noter que, sur ce même site, il est désormais possible, à partir de 6 ans, de se lancer dans une partie de paintball en pleine forêt. Mais aussi de pratiquer la trottinette électrique en mode découverte ou randonnée.

Peïra Cava - Les Granges du Lac, 06440 Lucéram.

Avis aux estivants qui souhaitent en savoir plus sur les paysages du littoral et le patrimoine local tout en passant un bon moment de convivialité en mer. Le Centre de découverte du monde marin organise des sorties de découverte de l’environnement marin en kayak sur mer. Un guide spécialiste et un moniteur accompagnent les groupes sur cette randonnée le long du littoral. Ils aident à observer, comprendre et protéger la faune et la flore marine et terrestre, tout en présentant le patrimoine local. Ces sorties sont ouvertes aux adultes et aux enfants (accompagnés d’un parent) à partir de 6 ans et sachant nager.

Matériels fournis : kayak simple ou double, pagaie et gilet de sauvetage. 04.93.55.33.33. pour vous inscrire.

Tarif famille à partir d’un adulte et d’un enfant (Label Famille plus).