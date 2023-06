Les plagistes de cette baie azuréenne mobilisent le préfet pour que dure leur été

L’année est plutôt houleuse du côté de la baie de Garavan. Entre la nouvelle délégation de service public - en cours d’instruction -, le coup de mer, les difficultés de recrutement de maîtres-nageurs... depuis janvier, les patrons-gérants des plages privées font couler pas mal d’encre. Sans compter qu’ils sont censés remballer leurs transats au 31 août, qu’ils soient confirmés ou non dans leurs fonctions de gérants dans le cadre de la délégation de service public, puisque des travaux importants sont annoncés. Ce qui écourte franchement la saison et ajoute à la longue liste de leurs contrariétés.

Ils ont donc écrit à la mairie "il y a plus d’un mois". Et puis, en désespoir de cause, au préfet. La missive vient de partir. Ils souhaitent que leur "station balnéaire 4 étoiles" ait un été complet.

"La mairie de Menton, sollicitée par courrier, à la fois par le syndicat professionnel des hôteliers du Mentonnais et Haut Pays que président Monsieur Laurenti et notre association professionnelle des Etablissements balnéaires de la Riviera française (Ebarf), concernant les dates et la durée de la saison 2023 aurait dû nous donner une réponse [...]". Comme cela n’a pas été le cas, ils mobilisent Bernard Gonzalez.

Des réservations et des mariages à l’eau

Le mois de septembre, c’est un gros manque à gagner. Même dans le cadre du recrutement de surveillants de baignade, l’information a eu une vraie incidence. Les jeunes gens préfèrent s’engager sur des sites où ils pourront travailler trois mois. Idem, les hôteliers de Garavan ont essuyé des annulations de réservation. Les visiteurs ciblent la zone pour sa proximité, justement, avec les plages. Un plagiste explique, dépité, avoir refusé une demande pour un mariage en septembre. Le hic, c’est qu’ils ne comprennent pas vraiment pour quelle raison tout doit impérativement s’arrêter au 31 août. Il y a la question de la nécessité de décrocher un avenant au sous-traité d’exploitation, puisque ce dernier s’arrête fin août. Certes. Et puis il y a des travaux... mais lesquels ?

"Nous ne savons pas bien de quoi il s’agit. Nous n’avons aucune information détaillée, aucun calendrier", explique la présidente de l’Ebarf. Mobilisée par nos soins, la Ville de Menton confirmait vendredi que "des travaux de voirie, d’éclairage, de réseaux, d’espaces verts et de deck sont au programme" et que "si l’appel d’offres de marché public est fructueux, ils démarreraient dès le 18 septembre".

De leur côté, dans le même temps, les gérants des plages privées devront "mettre en conformité leurs cuisines". Donc, en effet, l’ensemble de la zone devra être dégagée, vidée, sécurisée. Sans chaise longue et sans touristes. D’où la fermeture fin août des établissements concernés.

Obtenir un avenant au sous-traité d’exploitation

Si l’appel d’offres ne donne pas les résultats espérés, il est possible que le projet soit repoussé... Mais comment savoir? Comment anticiper? C’est pour ça que les hôteliers, comme les plagistes, tentent le tout pour le tout. Jouant sur la corde sensible, dans leur courrier au préfet: "Notre ville est classée, par arrêté préfectoral, station balnéaire 4 étoiles. Classement qui oblige un minimum de prestations et, en particulier, d’avoir à assurer la continuité du service public balnéaire."

Sur la question des avenants, "Yves Juhel, maire de Menton et président de la Riviera française" serait "demandeur et intéressé" pour qu’ils soient "prolongés jusqu’à fin septembre", assure l’Ebarf. Avant de poursuivre: "C’est pourquoi, de nouveau, nous sollicitons votre bienveillante attention pour que, considérant les enjeux économiques induits très importants, les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) confirment dans les meilleurs délais à Monsieur le maire les autorisations utiles et nécessaires pour que notre requête puisse satisfaire l’ensemble des parties."

Ce sera déjà ça de gagné... L’horizon pourrait partiellement s’éclaircir. "Déjà que depuis le mois de mai on a beaucoup de grisaille et de pluies les jours où nous pourrions bien travailler..." soupire une poignée de plagistes. Les traits tirés. "La vérité c’est qu’on n’a pas encore vraiment attaqué la saison et que l’on est rincés", nous confient-ils.

L’effet de la houle... A suivre.