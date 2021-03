Ils louent des Airbnb pour organiser des fêtes sauvages depuis des mois, les voisins sont à bout

Drogues, alcool et musique à fond

Mais pour ces habitants, ce havre de paix s’est récemment transformé en cauchemar.

Adieu la quiétude. Oublié le bleu de la Méditerranée. Depuis près d’un an, aux dires des voisins, la résidence aurait pris des allures de mini-discothèque, où des groupes de jeunes se retrouvent pour faire la fête.

"Je n’ai pas dormi de la nuit ce week-end. Ni le week-end dernier. Ni le précédent. Et ça dure depuis plus d’un an." Ce résident – qui souhaite conserver l’anonymat – est épuisé. Vidéos et photos à l’appui, il déroule les preuves de son "cauchemar", qui a commencé "un peu avant le premier confinement ".

"Tous les week-ends, et parfois même en semaine, c’est la même chose. Les jeunes arrivent vers 22 h malgré le couvre-feu, récupèrent les clés des appartements dans une boîte à clés au niveau des boîtes aux lettres. Et ça commence."

Les images filmées par les voisins montrent la suite de ces soirées: musique à fond, stroboscopes, chichas, douches de champagne version Nikki Beach à Saint-Tropez et hurlements jusqu’au petit matin. Dans plusieurs appartements simultanément, parfois. "Début novembre, 13 appartements ont été loués en même temps. Le PSIG [Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie, N.D.L.R] est même intervenu", assure un locataire, qui souhaite également rester anonyme.

Le lendemain, bouteilles de protoxyde d’azote [le protoxyde d’azote est un gaz à usage médical aussi appelé "gaz hilarant" en raison de son effet euphorisant. Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais d’un ballon], ballons usagés, cadavres de bouteilles abandonnés dans les couloirs sont les derniers témoins de la fête. Et même le week-end dernier, des douilles… "Il y a de la casse. Les places de stationnement attribuées sont régulièrement squattées. Certains jeunes urinent dans les parties communes, nous insultent", assurent plusieurs témoins.

Tous pointent l’une des gestionnaires de certains logements, la société Sara Riviera. Celle-ci aurait en gestion une trentaine d’appartements, dont le tarif à la nuitée est affiché à une centaine d’euros, ou à peine plus. Avec une caution fixée à 100€.

À l’heure des réseaux sociaux, la bonne adresse s’est vite répandue auprès des jeunes. "Il peut s’agir d’enfants de bonnes familles de Monaco comme de jeunes des cités de Nice."

Le syndic de la copropriété confirme et déplore: "Costa Plana est devenu un endroit sympa où faire la fête."

Le syndic impuissant

Et d’ajouter: "C’est une des dérives du phénomène de confinement, qui provoque des nuisances considérables. Des courriers ont été adressés pour informer tous les responsables. La prochaine étape, c’est l’assemblée générale de copropriété, le 1avril. Les copropriétaires, s’ils sont majoritaires, pourront décider si nous lançons une procédure judiciaire."

Du côté de la gendarmerie, on confirme que "des plaintes ont été déposées et des enquêtes sont en cours". "Nous intervenons dès que nous sommes sollicités et nous continuerons à le faire."

À Costa Plana, les habitants désespèrent. La situation serait devenue tellement invivable que certains se sont résolus à partir. "Mes locataires n’en peuvent plus. Ils mettent fin à leur bail", confie une propriétaire. Et un riverain de confirmer: "On ne paie pas plus de 1.000 euros de loyer pour se retrouver tous les week-ends en boîte de nuit."