Ils étaient là au plus fort de la crise sanitaire, le prince Albert II leur a rendu hommage lors d'un concert à Monaco

"Je suis bénévole à la Croix-Rouge monégasque, à la section secouristes. J’ai accueilli cette invitation du Prince avec bonheur car il se trouve que je suis passionnée de musique et émerveillée par l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. C’est d’ailleurs la première fois que j’assiste à un concert dans la cour d’honneur du Palais. Je suis aussi très reconnaissante d’être invitée à ce concert car ce n’est pas un dû. C’est notre rôle que d’aider notre prochain et tous ceux qui ont besoin d’aide pendant cette crise sanitaire et ce confinement. Pour ma part, je travaillais pour le call center. Je donnais des conseils et instructions aux gens qui appelaient. À Monaco, on a progressivement ressenti une sérénité dans la population, en raison de la forte communication qui a été menée et une discipline que nous avons constatée plus forte ici qu’ailleurs."

2.Clément Ferry