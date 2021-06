Ils avaient manifesté sur le circuit du Grand Prix, les taxis monégasques ne comptent pas en rester là

Une application mobile novatrice

"Nous élaborons avec le Ministère des Finances et de l’Économie, sous la direction du conseiller-ministre Jean Castellini, une application client sur smartphone novatrice sous bien des aspects pour les Monégasques, résidents et touristes de Monaco", annonce via communiqué l’AETIM.

Le gouvernement nous confirme en effet "travailler sur différents éléments pour soutenir et faire la promotion des taxis". Un soutien logistique et financier qui se traduit notamment par la création récente de Tickets Taxi +. Après un achat dans un commerce ou restaurant partenaire, une course de 15 euros est offerte aux clients. L’État prend en charge 10€, le commerce 5€.