"Ils attendent un mort?": les usagers de l'autoroute A8 alertent sur la dangerosité de la sortie à Roquebrune-Cap-Martin

"Un jour, j’ai craqué", confie Isabelle (Le prénom a été changé., ndlr), habitante de Moulinet. "J’étais dans la voiture avec mon fils, il y avait un gros camion devant nous et un autre derrière qui arrivait très vite en klaxonnant. Je me suis dit ça y est, c’est le carambolage…" Cette pensée, Isabelle l’a très régulièrement en prenant l’autoroute A8 dans le sens Italie-France.

Comme de nombreux usagers, cette mère de famille emprunte cet axe chaque matin pour rejoindre son lieu de travail, à Monaco, où 89% des salariés sont des pendulaires résidents en France. Tous les jours, "c’est la même galère", décrit-elle.

La sortie n° 58, à Roquebrune-Cap-Martin, est bouchée. Les automobilistes font la queue sur la bande d’arrêt d’urgence, au milieu des poids lourds "de plus en plus nombreux" et des véhicules qui roulent à 110 km/h. Une situation dangereuse, dénoncée par les automobilistes depuis des années.

En juin 2021, Nice-Matin en avait déjà fait écho dans un article où témoignaient une dizaine d’habitants du bassin mentonnais. Le carrefour giratoire à la sortie de cette bretelle stratégique, qui débouche sur la route de la Turbie, au niveau de l’hôtel Maybourne Riviera, était alors en plein réaménagement. Des travaux qui devaient permettre d’augmenter la capacité de stockage et de gagner en fluidité sur le secteur, selon le Département.

"C’est anxiogène pour tous"

Deux ans plus tard, force est de constater que les conditions de circulation sont loin de s’être améliorées dans la zone.

"Avec les contrôles de police, on a l’impression que c’est devenu un poste-frontière, et cela ralentit énormément le trafic", relate Isabelle. "On n’arrive pas toujours à savoir qu’il y a un bouchon avant la dernière minute. Parfois, des camionneurs dorment sur la bande d’arrêt d’urgence, donc les gens sont obligés de se mettre sur la voie de droite avec le clignotant ou bien de déboîter pour les dépasser et prendre la sortie", illustre encore la salariée. "C’est simple, à chaque fois que je prends ce trajet, j’ai la boule au ventre… J’essaie de partir de plus en plus tôt, mais même en partant à 6 h 30, j’arrive très souvent en retard au travail. C’est anxiogène pour tout le monde!"

Lasse de subir des coups de frayeur dans son véhicule, Isabelle a tenté d’interpeller les autorités. "Un jour, en colère, j’ai attrapé un policier au giratoire et je lui ai dit : vous savez qu’il va y avoir un accident. On assiste à ça tous les jours et on se sent impuissants", raconte la jeune femme. Elle a aussi contacté Vinci Autoroutes par courrier, et songe désormais à faire une pétition avec des collègues.

Des perturbations "extérieures" défend Vinci

"Ils attendent qu’il y ait un mort? Je me demande comment ça n’est pas encore arrivé", s’agace Céline. La Mentonnaise travaille, elle aussi, dans la Principauté, et fait le même constat amer qu’Isabelle depuis cinq ans lorsqu’elle prend la route, "entre 7h30 et 8 heures selon les jours". "Dès qu’on est hors vacances scolaires, qu’il pleut ou qu’il y a une grève, c’est le bordel, expose-t-elle. Ça bouchonne parfois jusqu’au dernier tunnel avant la sortie. C’est très dangereux. S’il y a un accident un jour, ce ne sera pas deux véhicules qui se percutent mais bien un camion qui peut en percuter des dizaines… C’est ça qui fait peur surtout!"

Pour Céline, ce phénomène n’est pas tant causé par les contrôles de police systématiques à la sortie de l’A8, "même si cela ralentit forcément le trafic", mais plutôt par l’échangeur "mal foutu". "Pourquoi est-ce qu’on ne donne pas la priorité sur ce rond-point aux véhicules en provenance de l’autoroute?", s’interroge-t-elle.

Contacté, Vinci Autoroutes n’a pas répondu à nos sollicitations. En 2021, dans Nice-Matin, l’entreprise disait toutefois être consciente du problème mais impuissante. "Les perturbations sont extérieures à notre réseau et indépendantes de notre volonté", répondait-elle.

Son seul levier: avertir la formation des bouchons à l’aide de panneaux, de la radio, et de son fil X (anciennement Twitter). Sur celui-ci, on peut d’ailleurs voir défiler plusieurs images issues des caméras de vidéosurveillances témoignant du trafic dense chaque matin sur l’axe. La Ville de Roquebrune-Cap-Martin dit, elle, n’avoir reçu aucune alerte à ce sujet.