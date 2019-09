Côté divertissement, il y en avait pour tous les âges : baby parc, stands des jeux d’adresse (pêche, tir, jeu de massacre) où chaque participant gagnait un cadeau, VTT, baby-foot géant, ping-pong, tir à l’arc, structure gonflable, parcours accrobranche, balade à poney, la liste est longue.

Des spectacles, démonstrations et initiations sur le podium central vont de la zumba au tango en passant la danse country sans oublier les danses folkloriques portugaises, ou encore la chorale, le karaoké, de belles façons pour ces associations de présenter leurs activités.

Le maire Gérard Spinelli a tenu à remercier tous les services municipaux, les présidents et membres des associations,... tous ceux qui contribuent à faire vivre la solidarité et l’esprit associatif à Beausoleil ! Et à cette occasion, il a remis la médaille de bronze de la Jeunesse et des sports de Beausoleil à Jean-Louis Loli ancien responsable du Service des Sports. Tous ont levé le verre de l’amitié clôturant cette grande et foisonnante Journée, dans la joie et la convivialité.