Il y aura bientôt une plage privée au Golfe Bleu à Roquebrune-Cap-Martin

L’inauguration est imminente. Inexploitée depuis une dizaine d’années, la plage du Golfe Bleu, à Roquebrune-Cap-Martin va bientôt accueillir un établissement privé. Il s’agit du restaurant plage "Cala Pulpo". C’est le petit dernier des associés Yoni Masliah et Samuel Drouet, propriétaires de la plage des "Canailles" à Nice, du restaurant éponyme sur les pistes d’Auron ou encore du restaurant "Le Cabanon" à Cap-d’Ail. "On cherche des projets atypiques et celui que proposait la mairie de Roquebrune nous semblait assez original, explique le patron, Yoni Masliah. La qualité de l’eau, cristalline, est très belle. La zone est sauvage. On peut faire quelque chose de très bien." L’établissement proposera 80 couverts et autant de transats dans une décoration naturelle, en bois, inspirée du Mexique et de la Grèce. "Ambiance chill" et saveurs méditerranéennes

L’établissement proposera 80 couverts et autant de transats dans une décoration naturelle, en bois, inspirée du Mexique et de la Grèce. Photo Cyril Dodergny.

"On ne va pas faire quelque chose de guindé, mais plutôt chill, exclusif, proche des clients et tourné vers la Méditerranée, explique le patron Yoni Masliah. La carte proposera des entrées à partager à base de produits frais uniquement. Il y aura également un bar à grillades, pour le poisson et la viande." Il faudra compter entre 8 à 14 euros pour les entrées, 20 à 30 euros pour les plats et 22 à 25 euros pour réserver son transat à la journée. La date d’ouverture n’a pas encore été annoncée. "L’idéal serait avant le Grand Prix, entre le 15 et le 20 mai. Mais il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de nous, notamment la météo." Un défi logistique

L’ancien établissement de la plage du Golfe Bleu avait été démantelé dans le courant de l’année 2013. Photo archives DR.