Il y a tout juste cent ans, le député des Alpes-Maritimes Flaminius Raiberti devenait ministre de la Guerre

Gouvernement renversé

C’était s’avancer bien vite ! Cinq jours plus tard, le 12 janvier, le gouvernement est renversé par la Chambre des députés. Le mandat ministériel de Flaminius Raiberti n’aura duré que trois semaines!

Le 15 janvier, Raiberti faisait savoir "qu’en raison des circonstances, il ne serait pas présent à l’inauguration du monument de Galliéni à laquelle il devait assister à Saint Raphaël dans le Var".

Le 16 janvier, le président de la République Alexandre Millerand nomme Aristide Briand à la présidence du Conseil (premier ministre). Celui-ci est un habitué de la fonction: il l’occupe pour la… onzième fois! Un nouveau ministre de la guerre est nommé : Louis Barthou.

L’Éclaireur de Nice, qui avait tant soutenu Raiberti, se remet difficilement de son départ. Le 23 janvier, Dominique Durandy signe un éditorial intitulé La catastrophe: "La vie ministérielle de M. Raiberti a été déplorablement courte, au grand déplaisir des bons citoyens qui se réjouissaient de voir en place un homme plein de talent doublé d’un patriote éclairé. Quant au département des Alpes-Maritimes, qui avait largement pavoisé en l’honneur du nouveau ministre, il est humilié et morose… M. Barthou qui lui a soufflé sa place, est certes un homme distingué, académicien et bibliophile de grande qualité. Il a éloquemment écrit sur Victor Hugo, Mirabeau et Lamartine. Ce littérateur distingué s’est aimablement substitué à M. Raiberti. Les hommes politiques ont de grandes prédilections pour les sujets qui ne semblent pas de leur compétence..."

Bonjour l’ambiance ! M. Barthou fera un plus long séjour que M. Raiberti au ministère de la guerre. Débarqué au bout de onze mois, il ne terminera pas l’année!