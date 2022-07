Il y a 30 ans, Michael Jordan et sa "Dream Team" étaient à Monaco: des privilégiés racontent leurs souvenirs

Quelques jours avant de rafler cette médaille d’or en terres catalanes, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird et consorts étaient à Monaco pour se familiariser avec l’arbitrage olympique - plus strict que celui de la NBA - et se frotter à la défense de zone de l’équipe de France, en match amical.

On la surnommait "Dream Team" pour son agrégat de talents et son insolente facilité à déchaîner les passions. Trois décennies après son sacre olympique à Barcelone à l’été 1992, acquis après avoir infligé des roustes de 43 points de moyenne à ses adversaires, l’escouade américaine demeure dans les mémoires comme la plus grande équipe de basket-ball jamais alignée sur un parquet.

Ferxel Fourgon, alors âgé de 16 ans et désormais speaker de la Roca Team, se souvient d’avoir abreuvé Patrick Ewing de ballons pour qu’il peaufine son adresse au shoot, d’avoir défendu sur Michael Jordan le temps d’une mini confrontation improvisée entre eux, les ball boys, et ces légendes du basket. Sans oublier la discipline de fer qui régnait. "Peu importe le montant qu’ils touchaient à l’époque, quand l’entraîneur les appelait, tout le monde rappliquait. On avait pris ça en exemple dans notre équipe de cadets", sourit-il.

"Pour qu’ils ne soient pas dépaysés, on avait fait livrer et installer les mêmes panneaux de basket que ceux sur lesquels ils allaient jouer à Barcelone, se souvient Gérard Giordano, chargé de la logistique, en qualité d’attaché administratif au stade Louis-II et dirigeant de l’AS Monaco basket. Ils ont demandé à avoir des ramasseurs de balles pour les entraînements. Les joueurs ont été formidables avec eux. Ils posaient en photo à leurs côtés, discutaient avec eux. Ils leur ont même donné leurs chaussures. Mon fils, Guillaume, a eu celle de Karl Malone."

"Personne n’a pris la mesure de ce qu'il se passait"

De ce passage en Principauté naîtra un moment de légende, conté bien des années plus tard et relaté dans le documentaire Netflix sur Michael Jordan (The Last Dance) : une opposition musclée en fin d’entraînement entre l’équipe de MJ et celle de Magic Johnson et Larry Bird devenue le symbole d’une passation de pouvoir entre deux générations.

"Sur le moment, c’était un entraînement comme un autre. Mais cela a pris de l’ampleur sur la fin. Ils parlaient très fort entre eux ce jour-là. Personne n’a pris la mesure de ce qu’il se passait", relate Ferxel Fourgon. L’histoire a fait le reste.

Car, sur le moment, c’est plutôt le match amical entre la France et les États-Unis qui déchaîna les foules. 3.200 places vendues comme des petits pains, entre 300 et 400 francs. "C’est la seule fois de ma vie où j’ai vu des fans dormir devant la billetterie pour être certain d’avoir un billet", se rappelle Gérard Giordano. Certains, venus de contrées lointaines, repartiront bredouilles et frustrés.

Sur le parquet, même si le résultat importait peu au final, la Dream Team n’a pas fait dans la dentelle en mettant 40 points aux joueurs tricolores (111-71).