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      Il n'y a pas que des voitures au 3e Salon international de l'automobile à Monaco, voici les stands à ne pas manquer

      PAR Romy Fuster Mis à jour le 03/03/2019 à 12:23 Publié le 03/03/2019 à 13:00
      Mis à jour le 03/03/2019 à 12:23 Publié le 03/03/2019 à 13:00
      Les stands de nourriture régalent les visiteurs.

      Les stands de nourriture régalent les visiteurs. Photo Jean-François Ottonello

      Il n'y a pas que des voitures au 3e Salon international de l'automobile à Monaco, voici les stands à ne pas manquer

      Par Romy Fuster Le 03/03 à 13h00 MàJ 03/03 à 12h23

      Les voitures du 3e Salon international de l’automobile de Monaco sont garées, depuis jeudi, sous les tentes du quai Albert-Ier. Elles ne sont toutefois pas les seules à y avoir élu domicile.

      Quand on pense au salon de l’automobile, on pense en premier aux jolies voitures. Forcément. Pourtant, il n’y a pas que des belles bagnoles, puissants bolides et autres concept-cars écolos pour satisfaire le public et contribuer au succès de l’événement. Stands de nourriture locale et européenne, courses de quads, simulateur de course comme si vous y étiez, vente de produits dérivés - des casquettes au matériel d’entretien……

      La suite du direct