Il nage 180 km pour rallier Calvi à Monaco en 13 jours pour la préservation des mers et des océans

Mission accomplie! Rémi Camus est arrivé ce mardi aux alentours de 15h sur la plage du Larvotto. Le Français aura donc relié Calvi à la Principauté en 13 jours, avec plus de 180 km à son compteur, accompagné de sa "petite" plateforme en fibre de carbone de 180 kg qu’il appelle "Ofni".

Accueilli par une météo capricieuse et des vagues de plus de 2 mètres, l‘aventurier de 37 ans est arrivé fatigué mais soulagé. "Quand j’avais fait la Méditerranée à la nage en 2018, certains m’avaient dit: "Tu verras, la Méditerranée c’est calme, c’est magnifique". (Il se retourne vers la mer) là, elle était déchaînée!".

Hormis l’exploit physique, l’originaire du Cher avait à cœur de mettre l’environnement au centre de son projet. "En quinze jours, on a vu de nombreux mammifères marins: des baleines, des raies, des dauphins, des tortues, je me suis fait piquer par des méduses mais je m’en fous! Ça fait partie de la chose et c’est pour montrer qu’on a une chance inouïe d’avoir des écosystèmes magnifiques et il faut les protéger."