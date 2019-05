Il progresse, mais les garanties du gouvernement ne lui semblent pas encore suffisantes.

Hier, le syndicat des praticiens hospitaliers a reporté son assemblée générale, les négociations devant encore avancer avec le département des Affaires sociales et la Santé. Résultat : plus de cent médecins restent en grève administrative jusqu’à la mi-juin minimum. Toutefois, des accords ont été trouvés pour une revalorisation des salaires et des gardes ; gardes qui doivent faire l’objet d’une réorganisation. Quant à l’activité privée, les nouvelles règles qui seront fixées ne concerneront que les nouvelles recrues.

Entretien avec Mathieu Liberatore, président du syndicat des praticiens hospitaliers.