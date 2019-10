Il gravit le sommet du Kilimandjaro pour y déposer un galet en hommage aux victimes de l'attentat de Nice

Denis Camel, 59 ans, a gravi il y a quelques semaines le Kilimandjaro. Pour lui, mais également pour rendre hommage aux victimes de l’attentat du 14-Juillet à Nice et à leurs familles.

Des vins aux raids en montagne

Sommelier conseil de formation au centre commercial Auchan Nice Côte d’Azur depuis dix-huit ans, ce passionné a attrapé "le virus du vin", comme il aime à dire, il y a vingt ans, grâce à son professeur d’œnologie au Lycée hôtelier.

Après quelques années de service comme sommelier, un accident le pousse à se reconvertir. "Je me suis orienté vers deux voies: sommelier conseil en grande surface et j’ai créé le Guide des vins de Provence qui n’existait pas".

Il restera rédacteur en chef pendant quinze ans, durant lesquels il sera aussi sur le terrain pour publier des reportages sur plus de deux cents domaines avant de passer la main il y a deux ans.

L’amour de la nature grandit, les randonnées s’enchaînent alors. "Je m’évade, c’est complet et très sain, c’est un équilibre. Je fais aussi de la photo, donc, c’est une activité complète pour moi, à la fois sociale et culturelle", confie Denis.

En juillet, il fait la grande traversée du Mercantour. "Une très belle expérience nature, humaine et amicale", qui va lui donner l’assurance nécessaire pour se lancer dans un projet d’une autre envergure auquel il pense depuis un an: l’ascension de l’Uhuru Peak, le plus haut des trois sommets du Kilimandjaro, avec ses 5.895 mètres.

Après mûre réflexion, Denis se dit qu’il pourrait faire plus, et se souvient de ces dix-huit marcheurs qui avaient déposé, en 2017, des galets en hommage aux victimes de l’attentat du 14-Juillet au sommet de l’Himalaya. Une "double motivation pour monter", une envie et un besoin de "passer un petit message là-haut, pour ces Anges, pour leurs familles".

Dernière étape, la plus difficile

Muni d’une étoffe I Love Nice, avec un écusson de la Ville et un galet, qu’il a pris le soin de décorer d’un cœur et du chiffre "86", Denis a commencé son ascension du Kilimandjaro, plus motivé que jamais.

"Au Mercantour, j’ai compris que le corps s’adaptait et qu’on pouvait faire un dépassement de soi avec de la gnaque et de la motivation". Il est parti avec un groupe de cinq personnes, accompagné par trois guides et des porteurs. Certains ont abandonné à la dernière étape.

S’il avoue maintenant être "surpris de ses capacités", il se souvient également de la dernière ligne droite avant de pouvoir atteindre son objectif: "Qu’on ait de la volonté et des bonnes raisons de monter, ce n’est pas suffisant, il faut savoir s’adapter à la montagne, à 4.700 mètres l’air se raréfie, il faut beaucoup boire et se nourrir comme il faut, avoir un matériel et une marche adaptés".

La dernière étape fut de loin la plus difficile aux yeux de Denis, qui s’en rappelle avec émotion: "Nous nous sommes levés à minuit avec une lampe frontale, la marche était très lente, l’oxygène était rare, le corps était ralenti. Nous sommes arrivés en haut à 9h avec un ressenti de moins 20 degrés".

Même s’il avoue avoir "été découragé" pendant cette étape, Denis remercie son guide "formidable", qui l’a aidé à parvenir au sommet en le coachant et en l’aidant à porter son sac.

Le sommet est gravi, le galet hommage et l’étoffe sont déposés. Le temps d’une photo souvenir et il faut redescendre, rapidement. Un moment "fugace mais intense".

Maintenant, la Diagonale des fous

"J’ai un peu craqué en haut, mais le galet m’a aidé à monter, il faut aller au-delà de soi, je me sens fort de ça et heureux d’avoir réussi ce challenge pour les familles. C’est un message d’amour et de soutien aux victimes, c’est ça qui m’a guidé, avec l’amour de la montagne".

À peine redescendu, Denis s’est déjà fixé un nouveau défi, avec sa compagne cette fois, "La diagonale des fous", un raid de 164 km sur l’île de la Réunion...