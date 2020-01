Il faut trois mois d’attente pour avoir une table

Un restaurant complet midi et soir, trois mille clients qui attendent de pouvoir manger au Mirazur, le nom d’un chef de cuisine qui résone partout...

Le parcours de Mauro Colagreco est celui d’une étoile qui trace sa route au-dessus des astres. De l’Argentine à la Rochelle pour la formation, quelques maisons françaises mythiques pour la perfection - Loiseau, Martin, Passard, Ducasse - et Menton pour la création. Propriétaire du Mirazur depuis 2006, c’est à Menton, à la lisière de la frontière avec l’Italie, que le chef brille toujours plus.

2019 a été l’année de la consécration : trois étoiles au Guide Michelin il y a tout juste un an, meilleur restaurant du Monde par The World’s 50th Best Restaurants, puis Chef de l’année élu par ses pairs. À Monaco, depuis avril dernier, il a réglé les recettes du Komo, restaurant de la rue de Millo qui travaille également avec Pierre Hermé, lui-même meilleur pâtissier du monde.

Mauro Colagreco aime s’entourer des meilleurs, qu’il invite régulièrement à Menton pour des repas à quatre mains. Après Arnaud Donckele, David Kinch et Julien Royer en 2019, il a sollicité Josean Alija, chef et propriétaire de son restaurant Nerua, situé au Musée Guggenheim à Bilbao en Espagne. « On apprend tout le temps, beaucoup, grâce aux autres. » Le chef mentonnais apparaît aujourd’hui comme le chef de file d’une cuisine généreuse, authentique, audacieuse. Et pourquoi pas un Mirazur II à Monaco ?...

2006 : Ouverture du Mirazur à Menton

2007 : Première étoile au Guide Michelin

2009 : Deuxième étoile au Guide Michelin

2012 : Chevalier des arts et des lettres

2013 : Grand Chef Relais & Châteaux

2012 : 11e restaurant au monde par le classement San Pellegrino World’s 50th Best Restaurants et Meilleur restaurant de France.

2015 : Membre du Jury International du Bocuse d’Or 2015.

2016 : 6e restaurant au monde par le classement The World’s 50th Best Restaurants et Meilleur

2016 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

2017 : 4e restaurant au monde par le classement The World’s 50th Best Restaurants, et

2018 : 3e restaurant au monde par le classement The World’s 50th Best Restaurants, et

2019 : Troisième étoile au Guide Michelin.

2019 : 1er restaurant du monde par le classement The World’s 50th Best Restaurants.

2019 : partenariat avec Komo à Monaco

2019 : Chef de l’année 2019 par les Trophées du Magazine Le Chef

2019 : Meilleur Chef du Palmarès International « 100 Chefs »