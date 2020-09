"Il faut faire confiance aux enfants et adolescents", selon une psychologue scolaire à Monaco

Le contexte sanitaire fait-il évoluer votre rôle auprès des élèves ?

Comme chaque année, je serai à l’écoute des élèves en demande de soutien et d’aide, mais aussi des parents, s’ils ont des inquiétudes compte tenu du contexte de crise sanitaire. Les élèves de Première, qui ne sont pas allés à l’école depuis mars dernier, auront peut-être plus besoin de parler de ces six derniers mois.

Évidemment, je suivrai les situations, que ce soit de décrochage scolaire ou des problématiques liées à l’adolescence.

Avec la crise sanitaire, on peut peut-être s’attendre à des sentiments d’anxiété ou de claustrophobie mais je tiens à souligner que les enfants, comme les adolescents, s’adaptent très bien aux situations. Mieux que les adultes, d’ailleurs. Tout dépend de comment les adultes vont leur en parler et comment les parents vont vivre cette rentrée.

Comment explique-t-on cette adaptabilité ?

Ils sont dans l’instant présent, surtout les enfants. Les adolescents sont dans un entre-deux. Ils ont des capacités créatives et adaptatives bien supérieures aux adultes. Ils sont capables de s’adapter à un contexte et de faire avec. Il faut leur faire confiance.