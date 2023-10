Il faudra encore attendre plus d'un an: la livraison de l'hôtel de luxe de Menton repoussée une troisième fois

Les travaux auraient dû se terminer au 30 novembre 2023. Mais avec la guerre en Ukraine, le chantier du 5-étoiles a encore pris du retard. Lors du conseil municipal, le maire de Menton a demandé aux élus d’accorder un délai supplémentaire au promoteur. Un troisième avenant au bail a été voté, à la majorité, pour proroger la durée des travaux au 31 décembre 2024 (soit 13 mois supplémentaires). La durée du bail a aussi été prorogée jusqu’au 19 juillet 2093 "pour éviter la perte des redevances d’occupation prévues au contrat initial".

Ce dernier, signé le 19 décembre 2016, prévoyait deux choses: la livraison du complexe hôtelier au 19 juin 2020, et le versement d’un loyer annuel de 300.000 euros à la Ville de Menton. Mais une série de couacs a retardé l’échéance.

Couacs à répétition

Le chantier a connu deux intempéries en novembre 2018 et 2019, mais aussi 17 recours et d’autres imprévus. Un premier avenant a donc été accordé le 12 janvier 2020, pour une durée de quasiment deux ans.

Et puis il y a eu l’arrivée du Covid-19 en France: le confinement et la crise économique qui s’en est suivie. Un second avenant a alors été signé le 7 septembre 2022 pour proroger le délai des travaux au 30 novembre 2023. Mais la pénurie de matières premières et l’explosion des coûts de construction déclenchées par la guerre en Ukraine ont un peu plus retardé le chantier.

Ces délais n’ont pas été sans incidence. Les enseignes Marriott et InterContinental qui avaient été annoncées pour les deux premiers avenants se sont retirées une à une du projet.

Jamais deux sans trois? Pour parer le dicton, le maire de Menton a préféré rester prudent au conseil en ne citant aucun nom. "J’ai rendez-vous [cette semaine] avec les promoteurs, a déclaré Yves Juhel. Par correction, je ne peux pas vous donner le nom des partenaires financiers qui intégreront l’opération, mais vous aurez d’agréables surprises."

Et d’ajouter: "Ce sont des gens sérieux et qui ont des moyens".

Son discours n’a toutefois pas convaincu les deux groupes d’opposition. Les neuf élus ont voté contre la signature d’un troisième avenant.

"Quelle garantie?"

"Sauf erreur de ma part, pointe Jean-Christophe Storaï (Menton avec vous), c’est le même promoteur qui a construit un immeuble avenue du Riviera. À l’époque, le Covid et la guerre en Ukraine ne lui ont pas posé de problème."

Et quand bien même il l’aurait, le groupe Unis pour Menton regrette que la Ville "renonce" à lui faire payer un loyer. "On ne renonce pas, on décale", corrige Yves Juhel. "Oui, mais jusqu’à quand?" rétorque Sandra Paire. "Vous allez me dire qu’en 13 mois, vous allez finir le second œuvre et l’aménagement?", ironise Cédric Monteiro.

"Est-ce qu’on a la garantie certaine qu’au mois de novembre 2024, l’hôtel sera bouclé? interroge enfin Gabrielle Bineau. Le promoteur nous a déjà fait ce genre de comédie. On attend de vous une position ferme."

"Ce sera ma position, a assuré Yves Juhel en conclusion. On va demander des précisions au Progereal qui, comme tous les promoteurs, n’a pas intérêt à faire traîner les choses. C’est sûr qu’il ne va pas falloir qu’il chôme."