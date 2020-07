Il existe désormais des visites guidées de Monaco... à vélo

Découvrir Monaco à vélo est maintenant faisable avec le Monaco Bike Tour. Thelma, guide touristique depuis un an, fait découvrir aux plus curieux les endroits les plus magiques de la Principauté, de Fontvieille à la place du Casino.

Il est 18h30 quand les touristes arrivent au point de rendez-vous: la gare de Monaco. Guide touristique depuis un an, la jeune femme d’origine irlandaise, a découvert la Côte d’Azur quand elle est arrivée en France il y a dix-huit ans. "On m’avait parlé d’un endroit en France, où il faisait soleil 365 jours par an. Alors je suis arrivée à Nice. J’ai découvert Monaco un peu plus tard, et je suis tombée amoureuse de ce pays. Je ne pouvais pas croire que j’étais ici."

Aujourd’hui, son métier c’est de faire visiter le deuxième plus petit pays du monde à sa manière: à vélo électrique. C’est avec Denise et Wesley, un couple néerlandais en vacances sur la Côte d’Azur, qu’elle va partager ses histoires et anecdotes sur la culture monégasque durant ce tour du pays.

Une visite à vélo électrique

La visite commence à la gare, par quelques réglages des vélos: Thelma explique en anglais comment faire fonctionner les e-bikes, équipés d’un petit moteur à l’avant du deux-roues. "Les vélos électriques sont beaucoup plus pratiques pour visiter. Surtout à Monaco: il y a beaucoup de montées et de descentes, et on fatigue vite."

Le couple se prépare à une balade de 10 kilomètres sur le Rocher. Au programme: le Palais princier avec la relève de la garde des carabiniers, en passant par le quartier de Fontvieille, la place du Casino, la Cathédrale, mais aussi le circuit du Grand Prix de Monaco.

Trois heures et demie à la découverte du pays où il fait soleil tout le temps, et qui abrite de nombreuses histoires et légendes. L’occasion de satisfaire tout le monde, notamment les fans de Formule 1, de vélos, ou encore ceux de la famille princière.

De l’arrivée de Grace Kelly au joueur du casino

La guide est incollable sur toutes les légendes et histoires du pays monégasque. De l’incroyable arrivée de la princesse Grace, à la légende du joueur du casino qui rafla la mise et ne joua plus jamais. Thelma est intarissable à chaque étape.

À la fin du périple, Denise et Wesley sont ravis. "On a pu faire tout le pays en moins d’un jour! C’est extraordinaire. L’idée du vélo, c’est très original et écologique. Ça nous permet de pouvoir tout voir et tout découvrir très vite."

Pour le prix de cinquante euros, le Monaco Bike Tour permet aux plus audacieux de s’approprier le pays monégasque durant quelques heures, en français ou en anglais.