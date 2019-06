La vidéo fait froid dans le dos. Et résume parfaitement le miracle de ce jeudi quand une grue s’est littéralement effondrée sur un chantier à l’entrée ouest de Monaco, ne faisant heureusement qu’un blessé [lire notre édition de ce vendredi]. Publiés sur Facebook hier matin, ces extraits d’une caméra de vidéosurveillance - issus soit du PC sécurité de la Sûreté publique, soit du Centre intégré de gestion de la mobilité - montrent la dégringolade vertigineuse de l’engin de chantier (voir ci-dessous). Et, surtout, le réflexe salvateur d’un chauffeur de taxi qui évite de justesse la flèche de la grue venue s’écraser sur la chaussée du boulevard du Jardin exotique. Par son coup de volant héroïque, Samy Belaslouni, âgé de 50 ans, a sauvé la vie de ses deux clients. Et la sienne, au passage.

Il témoigne de la peur de sa vie.