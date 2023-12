Il était l'ancien directeur artistique de Jazz à Juan et de la SBM à Monaco, les guitares de Jean-René Palacio bientôt aux enchères à Lyon

Il était l’incarnation de l’amoureux de la musique, toujours à l’affût d’une note. Emporté en 2021 par la maladie à l’âge de 68 ans, Jean-René Palacio aura marqué l’histoire de la musique en Principauté mais aussi à Antibes où il assurait la direction artistique de Jazz à Juan, le plus ancien festival d’Europe.

Dans ses habits de directeur artistique de la Société des Bains de Mer, il aura contribué à faire venir les plus grandes stars de la musique pendant deux décennies à Monaco et dans la Pinède-Gould. En coulisses, Jean-René Palacio était aussi un fou de guitares, qu’il collectionnait frénétiquement.

Cette collection, son épouse Marie et ses amis proches ont choisi aujourd’hui de la disperser. Une vente aux enchères est prévue ce mercredi, à Lyon, orchestrée par la maison Artenchères sous le contrôle d’Agnès Savart, commissaire-priseur et de l’expert Patrick Tanzilli.

La collection compte une soixantaine de modèles, dont certains signés par des musiciens comme Mark Knopfler, Marcus Miller ou Jeff Beck. La guitare la plus cotée est une Fender Esquire de 1959 estimée entre 17.000 et 19.000 euros. Un modèle particulièrement recherché et très rare car réalisé dans la première décennie de l’activité de Leo Fender, le fondateur et créateur de la marque.

"Lorsque l’on regarde cet ensemble de guitares électriques et acoustiques, à orientation rock, blues et jazz, les émotions artistiques de ce passionné de musique sont parfaitement palpables", indique l’expert dans un communiqué détaillant la vente.

"Un survol de l’histoire du rock"

"Cette collection permet d’opérer un survol de l’histoire du rock, à travers les goûts musicaux de ce grand amateur. La collection démarre dans les années 1950, en plein essor du rock avec le rockabilly, les yé-yé et le twist. À travers les modèles de cette période, on replonge instantanément dans le bouillonnement de l’époque", poursuit Patrick Tanzilli.

Parmi les modèles que compte la vacation : une Jazz Bass de 1968, figurant entre autres dans les vidéos de la Motown, estimée entre 5.000 et 7.000 euros; une Fender Précision de 1976-1978 signée par Marcus Miller estimée 3.000 à 5.000 euros et un très beau modèle Fender Stratocaster de 1974, dédicacée par Jeff Beck, estimée 6 000 à 7 000 euros, aux côtés de guitares de marques italiennes et américaines, comme Gretsch, Rickenbacker, Eko, Bartolini, ainsi que des marques françaises telles que Franck Cheval et James Trussart.

"À travers sa collection de guitares, une sélection minutieusement choisie, c’est toute sa passion pour la musique qui est racontée, note Agnès Savart. Notre souhait avec son épouse Marie, qui l’a soutenu tout au long de sa carrière, est de rendre hommage à ce grand monsieur de la musique à travers sa splendide collection de guitares."