Il était en manoeuvre dans la rade de Villefranche, on vous raconte l’histoire de ce paquebot, attaqué par des pirates en 2008

Le MS Nautica est né français. Il a vu le jour aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et a déjà subi depuis un "refit", une rénovation d’ampleur.

Ses onze ponts permettent d’embarquer en croisière 684 passagers et 400 membres d’équipage. Il a effectué sa première escale à Cannes en 2013.

Battant pavillon des Iles Marshal, il déroule ses ponts en teck, une décoration en pierres de taille et des cabines équipées de meubles luxueux au style néo-classique. Il compte quatre restaurants, un centre de fitness, un spa, huit salons et bars, un casino et 342 suites et cabines de grand standing dont presque 70 % équipées de vérandas privées.

Le paquebot doit sa "célébrité" à une attaque de pirates ou plutôt à la dextérité de son capitaine.

C’était en 2008 dans le golfe d’Aden, une des routes maritimes les plus dangereuses au monde, située entre la corne de l'Afrique et la péninsule arabique.

Le 30 novembre de cette année-là, le paquebot et ses 684 passagers quittent le port de Safaga en Egypte. Le navire entre alors dans la zone de sécurité du golfe, une portion de mer infestée de pirates dans laquelle patrouillent nombre de bateaux militaires, dont le navire militaire de soutien danois, l’Absalon, armé de plusieurs canons et mitrailleuses.

Vers 9h30, deux skiffs somaliens attaquent le paquebot par surprise. Ils tirent à huit reprises dessus, sans blesser personne. A ce moment, le capitaine engage une manoeuvre rapide et audacieuse d’évitement. Mettant pleine puissance, et donnant plusieurs coups de barre, le capitaine, Jurica Brajcic, parvient à brouiller les pistes et à distancer ses agresseurs malgré la masse de son paquebot.

La coalition maritime internationale s'est portée à son secours pour mettre en déroute les pirates. Les passagers ont ensuite pu continuer leur croisière, non sans une sacrée frayeur. Un petit exploit pour un bateau de cette taille.

Nulle doute qu’on reverra, au vu des manœuvres de ce matin, prochainement le MS Nautica dans nos eaux.