Il est attendu depuis 30 ans, le chantier du futur parking de Peille est lancé

Au village, le projet alimente les conversations depuis des décennies. Le premier coup de pioche symbolique de l’aménagement du square Mary-Garden de Peille a été donné. Ici, doit voir le jour un parking de 90 places, sur trois niveaux, avec une partie abritée, qui pourra être convertie en chapiteau pendant des festivités.

"C’est un chantier important, un projet de longue haleine, contextualise le maire, Cyril Piazza. La première délibération concernant cet aménagement date de 1989. Nous, on y travaille depuis 2014."

Surface totale: 1.500m²

À l’origine, cet espace de 500m² était un lieu de rassemblement, où il y avait le clos de boule, rembobine le maire. Mais au fil des ans, il est devenu un lieu de stationnement anarchique. Il s’agit donc d’y mettre de l’ordre, et de faire des terrassements sur les deux étages supérieurs. Surface totale: environ 1.500m².

Une première phase de travaux doit être achevée "dans six mois", ajoute Cyril Piazza: "C’est l’objectif fixé, pour que cet été, on accueille des touristes et qu’on ait des places de parkings". Tout au long des travaux, un système tournant sera mis en place pour que des places de stationnement restent disponibles.

Coût total: deux millions d’euros

Une quinzaine de bornes électriques doivent être installées Le chantier, lui, doit être achevé "d’ici deux ans et demi", projette le maire.

Coût total: 2 millions d’euros. Pour l’instant, le financement de la première phase (1,2 million d’euros) est monté: avec 224.000 euros de subventions du département, 200.000 euros de la Région. Le maire espère encore débloquer des fonds de l’État.