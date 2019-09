Ickx et Merckx : cent ans de succès

« Nous sommes une des plus importantes communautés avec plus de 1 300 résidents, dont beaucoup jouent un rôle important dans le tissu socio-économique monégasque. De nombreux Belges, entrepreneurs, artistes ou sportifs ont trouvé ici un cadre de vie hors pair et une source d’inspiration unique », a souligné Nancy Dotta vendredi soir, au Yacht-club de Monaco, pour la première « Belgium Night ».

Une occasion pour elle, consul honoraire de Belgique, d’évoquer la mémoire de l’artiste belge résident monégasque Jean-Michel Folon, qui fut un ami proche de Jacky Ickx et Eddy Merckx, tous deux invités d’honneur de la soirée. Des légendes du sport. « Vous fêtez cette année les 50 ans de votre première victoire ; l’une au Tour de France et toi, Jacky, aux 24 Heures du Mans. »

Le prince Albert II, Valentino Rossi, Jean Todt, Stanislas Wawrinka ont envoyé des messages vidéo de sympathie pour saluer les champions. Le Monégasque Charles Leclerc a fait également parvenir un émouvant témoignage à Jacky Ickx, évoquant sa première victoire… en Belgique.

En présence du consul général Eric Jacquemin, 250 Belges de Monaco ont ainsi fêté leurs deux icônes vivantes du sport.

Les invités ont évoqué la carrière du pilote Jacky Ickx ; le seul pilote depuis 50 ans qui a connu des succès dans les trois catégories reines du sport auto. Deux fois vice-champion du monde de Formule 1 et 11 victoires dont 8 en championnat du monde ; deux fois champion du monde d’endurance et 52 victoires dont 6 aux 24 Heures du Mans ; et une victoire au rallye Paris-Dakar avec l’acteur Claude Brasseur.

Eddy Merckx, le plus grand coureur de l’histoire du sport cycliste, a été également honoré. Lui a totalisé le chiffre incroyable de 625 victoires. Par comparaison, aucun coureur n’a atteint 150 victoires en carrière ces vingt dernières années. Il a remporté le record absolu de 11 victoires dans les 3 grands Tours (5 Tours de France, 5 Tours d’Italie et 1 Tour d’Espagne), 31 victoires dans les grandes « classiques » (courses d’un jour) et de 19 victoires dans les « monuments » (les 5 plus importantes courses d’un jour).

En invitant deux champions de cette envergure, la première édition de la « Belgian Night » place l’événement à un très haut niveau.