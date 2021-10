"Ici j’aime profiter de la douceur de vivre"...Des Adrets à Los Angeles, l'itinéraire de Fanny Hulard, chanteuse rock

Teenage dream. C’est le premier titre du premier album (Feed the moon) de Yard of blondes, le groupe de Fanny Hulad. Son rêve d’ado, cette bassiste énergique originaire des Adrets-de-l’Estérel le vit chaque jour. Depuis une dizaine d’années, la musicienne de 37 ans vit à Los Angeles où elle a monté un groupe de rock avec un autre Français (Vincent, le guitariste et chanteur), un Américain (Forrest, le batteur) et un Turc (Burak, l’autre guitariste). " Nous faisons un rock lourd et mélodique, explique la Varoise. Depuis le départ, nous sommes très inspirés par la scène du désert et des groupes comme Queen of the stone age. Sans oublier le punk-rock ou les Beatles. On a tous des références différentes qui se marient bien".

Depuis la sortie de ce disque produit par Billy Graziadei (Biohazard), mixé par Michael Patterson (Nine Inch Nails) et mastérisé par Maor Applebaum (Faith No More), Fanny Hulard vit son rêve américain, entre performances télévisées et concerts... Il ne manque plus qu’une accalmie sur le front de la pandémie pour permettre au groupe d’effectuer la tournée à travers les States dont elle rêve tant.

Une carrière commencée à 5 ans... aux Adrets

"Être une fille dans un groupe de rock de mecs est quelque chose de très particulier, raconte-t-elle. Il n’est pas rare qu’on me prenne pour une groupie. Il faut un sacré caractère pour s’imposer dans ce milieu très masculin. Sur scène, tous les yeux sont braqués sur vous. Mais la musique permet de dépasser tous ces préjugés". L’une de ses plus grandes fiertés: avoir eu droit à un article dans le magazine Rolling Stone.

"J’ai démarré par l’orgue électrique à l’âge de cinq ans, se souvient Fanny Hulard. À l’école de musique des Adrets-de-l’Estérel, on n’enseignait que l’orgue, le piano et l’accordéon. J’ai fait des concours régionaux et européens. Je suis devenue championne d’Europe à 12 ans. Après cela, j’ai essayé plusieurs instruments comme la batterie, le saxophone et la guitare. " C’est à l’adolescence que Fanny Hulard commence à intégrer des groupes de rock... D’abord en tant que batteuse.

Plus tard, en 2011, lors d’un voyage à Los Angeles, elle rencontre Vincent, un Français dont elle tombe amoureuse et avec qui elle partage les mêmes goûts musicaux. Il la fait chanter dans leur duo folk. Au bout de deux ans, le duo devient un quatuor... Et Fanny Hulard lâche la guitare pour la basse. "On avait envie d’un vrai groupe, se souvient-elle. On avait besoin de retrouver l’énergie du rock. Entre 2013 et 2018, notre formation a changé à plusieurs reprises... Avant de se stabiliser dans sa forme actuelle, avec Vincent en chanteur principal ".

"Notre album est varié. On y trouve des chansons rapides et d’autres plus lentes. Il y a du punk et une ballade folk à la fin. Ce disque représente une décennie de nos vies. Une de nos chansons parle des assassinats de personnes noires par des policiers. On parle aussi de Trump et des fusillades de masse ". Parmi les sources d’inspiration de la musicienne, le Sud de la France, et plus particulièrement le Var n’est jamais bien loin. "C’est là que je me ressource, confie-t-elle. Ici j’aime profiter de la douceur de vivre, parler aux gens, me balader dans la nature autour du lac de Saint-Cassien, dans l’Estérel. On y retrouve les mêmes odeurs qu’en Californie ".

Si elle concède que le public français est plus vigoureux et enthousiaste que le public américain, Fanny Hulard n’envisage pas de vivre ailleurs qu’à Los Angeles. En Californie, elle vient de monter un collectif d‘artistes et surtout un label collectif qui lui permettra de produire ses propres albums ainsi que ceux d’autres musiciens français et américains.