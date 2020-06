"Ici, c’est leur maison, leur restaurant…". Déconfinement heureux à l’Automobile Club de Monaco

S’il y a bien un endroit en Principauté qui est particulièrement heureux de reprendre du service, c’est bien l’Automobile Club de Monaco.



À l’ACM très certainement plus qu’ailleurs, dirigeants et membres ont souffert de ce printemps sans courses automobiles. Sans Grand Prix Historique, sans Grand Prix de F1.



Un crève-cœur pour tous ceux dont la vie tourne autour du sport automobile.

"Une grande joie"

Alors, ce mardi 2 juin a redonné espoir à tous ces passionnés qui ont vu leur club entrouvrir ses portes. Le bureau d’accueil (1) et la boutique officielle (2) ont été les premiers, sur la ligne de départ, à se déconfiner.



Également sur la grille de départ mais en deuxième ligne, le restaurant "Le Club", qui envisageait initialement de rester fermé tout l’été mais qui, en manque de compétition, a finalement décidé de s’adapter aux contraintes sanitaires pour reprendre sa route culinaire, ce mardi 9 juin.



À quelques jours de la réouverture du restaurant qu’il dirige, Jean-Luc Dufayel est un homme aussi occupé que ravi de pouvoir remettre le couvert. "C’est une grande joie pour nous tous de reprendre du service et de retrouver nos membres. Nous espérons qu’il en sera de même pour eux."



Ces jours-ci, c’est donc le branle-bas de combat pour préparer au mieux ces retrouvailles amicales et gastronomiques.



Grand nettoyage de printemps de la salle et des cuisines, désinfection générale, commandes aux fournisseurs, approvisionnement en masques et tabliers, réorganisation de la salle pour assurer la sécurité sanitaire des membres de l’ACM et du personnel… tout le monde est sur le pont pour préparer au mieux cette reprise.

"Ici, c’est leur maison"

Quelques aménagements ont, évidemment, été prévus. La carte sera un peu plus allégée que d’habitude, avec une quinzaine de plats, contre une trentaine habituellement.



Les menus seront plastifiés et individuels, et seront désinfectés après chaque commande. Comme ailleurs, les règles de distanciation sociale et les mesures de prévention restent de rigueur (1,50 m), tout comme le port d’un masque à l’entrée, la prise de température et l’utilisation de gel hydroalcoolique.



Surtout, la salle du restaurant ne pourra accueillir qu’une vingtaine de couverts à chaque service, contre une soixantaine en temps normal. Plus que jamais, il faudra donc réserver à l’avance (3).



"Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre mais pour rendre service à nos plus de 5.000 membres, souligne Jean-Luc Dufayel. Ici, c’est leur maison, leur restaurant…"



Nombreux sont les membres de l’ACM, d’ailleurs, à s’être manifestés pour savoir quand ils pourraient à nouveau manger au Club. Il faut dire que c’est la première fois que le restaurant de l’ACM est resté fermé aussi longtemps…



1. Accueil : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Pour toute information, contacter le +377.93.15.26.00.

2. Boutique : du lundi au samedi de 10h à 18h sans interruption. Toutes les normes d’hygiènes nécessaires sont mises en place pour la sécurité du personnel et des clients.

3. Restaurant: à partir du 9 juin, ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Uniquement sur réservation au +377.93.30.32.27.