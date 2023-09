"Ici, c'est chez moi": fidèle joueuse dans ce casino de Cannes, Anna y fête ses 101 ans

Pantoufles, sieste et télévision, très peu pour elle ! Le quotidien d’Anna Dubin est aux antipodes de celui qu’on imagine pour une personne âgée. Très âgée même. Ce qui fait pétiller l’œil de cette Cannoise incroyablement alerte de… 101 ans, oui! c’est tapoter frénétiquement sur le bouton d’une machine à sous!

C’est d’ailleurs au Casino 3.14 à Cannes que cette plus que centenaire a fêté le 4 septembre son anniversaire. Toute en rouge à lèvres, robe panthère, collier de perles et regard mutin. Gâteau, ballons, bouquet de fleurs, la reine du jour a été choyée par l’équipe aux petits soins. Et en cadeau de la part de l’établissement Partouche, un bon de 101€ en crédit de jeu. "L’an dernier, j’avais eu 100€!" rigole celle dont la vivacité d’esprit laisse pantois.

"C’est ma succursale!"

Car voilà des années que cette cliente régulière aux cheveux blancs arpente, à petits pas, canne au poing, les lieux.

"Ici, c’est ma succursale, c’est chez moi! Et même si je suis tombée la semaine dernière, je suis là!" lâche-t-elle tout sourire, montrant deux gros hématomes, au coude et au genou.

Autonome, Anna habite à deux pas, juste derrière la Croisette. Quand d’autres iraient au jardin, direction le casino. Été comme hiver. Deux fois par semaine. Bras dessus bras dessous avec son auxiliaire de vie. Après le déjeuner sur place, sa petite silhouette s’installe devant une machine. Pas de bandit manchot fétiche pour cette toquée de casino.

Hissée sur son siège, ses pieds ne touchent pas le sol. Au propre et au figuré. Quand ses doigts ridés aux ongles rouge vif font glisser le premier billet de 50€ dans la fente, sa prunelle noire s’allume en même temps que la machine électronique. Galvanisée par la petite musique des bonus. Ou des banqueroutes. Sa mise? Dans les 300€ à chaque fois. Mais pourquoi ce penchant pour le jeu, Madame? L’appât du gain? "Ce n’est pas pour l’argent. J’en ai! Je ne joue pas pour gagner. Quand je perds, je ne suis pas contente, mais je reviens quand même. L’autre jour, j’ai gagné un jackpot à 5.000€".

"J’aimais la roulette"

Le jeu, c’est son péché mignon. Ou plutôt un art de vivre. Depuis toujours.

Née à Paris le 4 septembre 1922, Anna Dubin, mariée durant 78 ans, trois enfants, assume. "J’ai été dans tous les casinos avec mon mari qui n’a jamais joué. J’aimais la roulette! À l’époque, je pouvais jouer 10 à 20.000 francs".

Les casinos, elle les écume tous à l’étranger et en France: Monaco, Deauville, Menton et Cannes, bien sûr. Surtout depuis que ce couple d’ex-commerçants parisiens s’y installe au début des années quatre-vingt pour leur retraite. Palm Beach, établissements Barrière, elle les fréquente tous.

Son cher Léon disparu il y a quatre ans, ses enfants absents (une fille en Israël, un fils en Martinique et un autre fils décédé à l’âge de 76 ans), ses arrière-petits-enfants "qu’elle ne compte plus", Anna Dubin trompe aujourd’hui sa solitude entre les murs du 3.14. "C’est le plus proche de chez moi!".

Jackpot de lien social

Ici, pour elle, c’est jackpot de lien social à chaque fois. Un petit frisson qui la rend vivante à tous les coups. Addict? "Ce n’est pas une drogue, c’est un plaisir! Cela passe le temps. Et les gens sont aimables ici".

Flambeuse? Pas question de lui demander des comptes. La baraka ou la déroute, qu’importe. À 17h30, Anna Dubin quitte le casino. Ses revenus - 3.000€ mensuels nous dit-elle - lui permettent d’assouvir son surprenant loisir.

"Ce n’est pas une addiction. Elle n’est pas en danger. Ici on a beaucoup de personnes âgées", rassure Linda Grid, membre du comité de direction du 3.14.

"Il y a la clim, le verre d’eau, les copains, mais 101 ans, je n’y arriverais pas. Elle est impressionnante!", glisse Serge, retraité cannettan de 72 ans, qui mise tous les jours une centaine d’euros.

D’un geste, la centenaire au caractère bien trempé nous fait comprendre que la conversation est terminée.

Elle veut retourner jouer. Pas sans nous avoir confié son secret de jeunesse: "Je ne me fais de bile pour rien!". Gagné!