Huit photos pour (re)vivre l'apparition de la famille princière au balcon du Palais pendant la Fête Nationale

À leurs côtés, la princesse Caroline accompagnée par Alexandra de Hanovre, Andréa et Tatiana Casiraghi et leurs enfants: Sacha, India et Maximilian; Pierre et Béatrice Casiraghi et leurs fils Stefano et Francesco. Mais aussi la princesse Stéphanie en compagnie de ses aînés, Louis et Pauline Ducruet. Ainsi que les familles de Massy et Wittstock.

Et comme dans toutes les fêtes de famille, ce sont souvent les enfants qui retiennent l’attention. Comme les petits Stefano et Sacha Casiraghi qui ont suivi, intéressés, la prise d’armes dans la cour d’honneur, se permettant quelques facéties en faisant des coucous aux carabiniers et pompiers.