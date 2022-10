Hommage tempête Alex: "Nous avons le désir de retrouver le Saint-Martin rayonnant et plein d’espoir"

En ce jour de deuxième anniversaire de la tempête Alex, une foule nombreuse était réunie devant le monument aux Morts, hier, à Saint-Martin-Vésubie. Une assistance silencieuse et recueillie en présence de la sous-préfète montagne, Karine Roucel, de la députée de la 5e circonscription, Christelle d’Intorni, et du conseiller départemental et député, Éric Ciotti (1).

Le premier à prendre la parole lors de cette commémoration (2) est le maire de la commune, Ivan Mottet. Après avoir rappelé le nom des dix victimes, il a rappelé que, "le 3 octobre au matin, il y avait des gens apeurés qu’il a fallu rassurer, entourer. Ensemble, nous avons apporté un peu de réconfort à ces familles qui avaient tout perdu, parfois un être cher. Il y a encore beaucoup à faire mais nous avons le désir de retrouver un Saint-Martin rayonnant et plein d’espoir."

"Témoigner, ne jamais oublier"

"Vous qui êtes ici, vous avez trouvé le courage de vous relever, a enchaîné la députée. Nous sommes venus pour témoigner, nous ne les oublierons jamais." Eric Ciotti, quant à lui, a exprimé "son soutien aux familles des disparus. (...) Beaucoup reste à faire pour que nous puissions regarder l’avenir avec espoir."

Un moment d’intense émotion, presque insoutenable, a suivi les allocutions. Les familles des victimes, certaines en pleurs, ont été invitées à déposer une rose blanche au pied de la stèle commémorative bénite par le père Appiano. Sur ce bloc de pierre retiré du lit de la Vésubie sont gravés les noms de celles et ceux dont la tempête Alex a pris la vie.

(1) On notait la présence de Gaël Nofri, de la Métropole NCA, du colonel Gachot du Sdis 06, et du colonel Thomas, de la gendarmerie nationale. Les maires de Venanson, Roquebillière, La Bollène-Vésubie et Lantosque.

(2) Des cérémonies étaient aussi à organiser à Venanson et Roquebillière, hier.