Dans le Challenge Foot 7, le début de saison confirme les bons débuts d’Edmond de Rothschild, qui a battu Monaco Telecom. Les hommes de l’opérateur ont ainsi subi leur deuxième défaite.

Les banquiers ont déroulé en première période avec un score de 3-1 (doublé de Thierry Vissian et de Pawel Matysiak contre un but de Jérémie Bertrand). La seconde période est également à l’avantage des banquiers avec un troisième but personnel de Vissian et un cinquième but signé Yachar Ganoudi pour clôturer cette rencontre riche en buts (5-1).

Première réussie pour Monaco Digital

L’équipe de Julius Baer, pour sa part, est entrée dans la compétition dans la Poule A en affrontant Novares-Carrefour. Le groupe des deux entreprises ouvrait le score à la surprise générale dès la 2e minute grâce à Sean Van Brabandt. Sauf que Julius Bear a inversé la tendance en deux minutes (7e et 9e minutes) avec deux buts signés Griffo et Guidarina. Mais Van Brabandt a inscrit un second but personnel pour un score de parité logique à la pause (2-2).

À la reprise, le capitaine de Julius Baer, Jérôme Herrera, prend ses responsabilités en donnant l’avantage à son équipe avant que Carrefour-Novares inscrive un but contre son camp (CSC)

Herrera réalise un triplé dans cette rencontre riche en rebondissements. Lorenzi clôtura le score à 6-3 après la réduction du score de Bentaleb.

Enfin, la nouvelle équipe Monaco Digital a réussi son entrée en battant Barclays 2-1. En seulement deux minutes Max Duca (8e) et Pierre Guillemain (9e) ont permis aux deux formations d’être au coude à coude toute la première période avant que Nicolas Dagot scelle le score à 2-1 pour Monaco Digital qui s’offre une première victoire en foot à 7.