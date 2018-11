Hélios : l'Etat veut dissiper les inquiétudes alors que les déménagements commencent

La grogne monte dans les couloirs de L’Hélios. Mais les résidents de l’immeuble domanial qui subit de gros dégâts des eaux, notamment en raison de fenêtres et de salles de bain mal installées ainsi que de la mauvaise utilisation de la laine de bois, sont bien plus pondérés quand il s’agit de s’exprimer publiquement que lors des échanges de SMS.

Stéphane Lobono, président de l’association des résidents, explique, le ressenti des habitants. Ceux du bloc A, qui devront tous déménager d’ici fin janvier; et ceux des blocs B et C, qui partiront à leur tour, pour quelque six mois, le temps de voir leur logement entièrement refait.

Insatisfaction sur les réductions de loyers

"J’aimerais que les choses aillent dans l’ordre;...