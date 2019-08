Rencontrer Hassan de Monaco, c’est comme prendre un grand bain d’énergie positive. Au Jardin Exotique, où nous prenons les photos, il se fait interpeller par le personnel, et même par des touristes marocains qui le félicitent et lui disent leur fierté de voir un jeune originaire de leur pays réussir si bien dans l’humour, et en plus à Monaco.

Car Hassan commence à sévèrement cartonner. C’est au retour de ses vacances qu’on le retrouve, à la fin d’une journée de travail au CHPG où il exerce en tant qu’infirmier anesthésiste. La rentrée n’a pas le même effet sur lui que sur le commun des mortels : sourire éblouissant, regard pétillant… Tout cela aurait-il un lien avec le succès ? En seraient-ce les causes ? Ou les conséquences ?