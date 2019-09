Hassan de Monaco. Son nom ferait presque bling-bling. L’humoriste est pourtant l’opposé. La simplicité même. Mais avec une grosse dose d’humour quand même. Car le rire, il le diffuse dans le sang. Comme un anesthésiant. Ah oui, parce qu’on ne vous a pas dit, le joyeux trentenaire est aussi infirmier anesthésiste. Et en plus d’animer sa propre chronique sur France Bleu Azur, il est aussi la nouvelle coqueluche de la scène humoristique. Un vrai doliprane effervescent ! Allez, on fait connaissance.