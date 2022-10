Halloween avant l'heure sur la plage du Larvotto à Monaco

C’est bien connu, pluie et plage font rarement bon ménage. Pourtant, ce vendredi après-midi, le site balnéaire du Larvotto n’avait rien d’une zone désertée, loin de là, et il fallait jouer des coudes pour se frayer un chemin le long de la promenade inférieure.

Une nuée de petits (et grands !) monstres, créatures et personnages imaginaires ont déferlé le long de l’artère commerçante pour un Halloween anticipé, à l’invitation du réseau Entreparents et de la maman du compte Instagram MonacoKiddos.

Les organisateurs, qui avaient réuni 150 personnes l’an passé, ont comptabilisé pas moins de 930 inscriptions pour cette seconde édition.

Les boutiques dévalisées de leurs bonbons

Lors de notre déambulation, nous avons croisé le petit Otto sur son balai magique, portrait craché de Drago Malefoy. Le sorcier et pensionnaire de la maison Serpentard n’a, heureusement, pas dégainé sa baguette magique au moment de croiser son ennemi de Gryffondor, le célèbre Harry Potter.

Plus loin, Daisy et Mickey, version Halloween, prennent la pose avec l’homme araignée, aka Spiderman, des citrouilles vivantes, des magiciens et autres sorcières, par ailleurs déguisement le plus plébiscité par la jeune génération.

Devant les restaurants et boutiques, joliment décorés pour l’occasion, on assiste à un joyeux charivari et à des cambriolages de confiseries. "J’avais prévu une caisse de 20 kg de bonbons.C’est parti en trente minutes, sourit Claudia Viviani de Clo. Cet événement est top.Ça fait plaisir et aux enfants et ça fait découvrir nos commerces."

Un franc succès.