Guerre des chips à la socca: Nice 1 - Marseille 0

Plus que jamais, la guerre de la chips à la socca fait rage. Et le Niçois Luc Salsedo, qui a créé ce produit nissart en 2012, vient de remporter une bataille devant le tribunal correctionnel de Nice.

Le Marseillais Eric Pagnon, autre fabricant de chips à base de pois chiches, a été reconnu coupable d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux en écritures, tout comme sa société, la SARL Cami.

Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à 9.000 euros de dommages et intérêt à Luc Salsedo. Il devra également verser 2.400 euros à ses avocats Me Jérôme Zuccarelli et Me Denis Del Rio.

La société Cami doit payer 10.000 euros d’amende. Eric Pagnon vient d’interjeter appel. L’affrontement judiciaire n’est donc pas terminé.

Le pari d’un chef

Luc Salsedo est un chef cuisinier renommé qui a fait ses armes à L’Elysée. Restaurateur à Nice, défenseur du patrimoine culinaire local, il décide un matin de fabriquer des flocons originaux pour l’apéritif à base de pois chiches et non de pommes de terre.

Ses clients en raffolent. Il lâche peu après son restaurant pour se consacrer exclusivement à sa marque Socca Chips ®.

Le succès aidant (400 paquets fabriqués par jour), le cuisinier entrepreneur cherche un partenaire capable de fabriquer la chips locale à plus grande échelle.

Plusieurs entreprises françaises et étrangères sont contactées parmi lesquelles la société marseillaise Cami .

Aucune ne peut ou veut mettre en place une ligne de production spécifique.

Qu’à cela ne tienne, Luc Salsedo, avec sa femme Christine et Fabienne Rigourd investissent plus de 1,5 million pour fabriquer et développer eux-mêmes la désormais célèbre Socca Chips. L’usine est installée à Saint-André-de-la-Roche.

Faux documents

C’est alors qu’en avril 2016 réapparaît la société Cami qui lance dans les Alpes-Maritimes sa "chips de socca". Luc Salsedo manque de s’étrangler et demande à Me Jérôme Zuccarelli d’attaquer devant le tribunal de commerce pour "faire immédiatement cesser le trouble illicite".

Luc Salsedo, qui défend sa création culinaire, gagne en première instance... mais perd en appel. Son concurrent a expliqué devant les magistrats d’Aix-en-Provence, factures et contrat à l’appui, qu’il avait créé des chips de pois chiches bien avant Luc Salsedo. Pour Me Zuccarrelli ces factures et contrat, censés le prouver, sont "des faux".

Il est alors procédé, sur autorisation du tribunal de grande instance de Paris, à une "saisie contrefaçon" dans les locaux de Cami. Les doutes de Luc Salsedo sur la validité des documents sont confirmés.

"L’huissier a constaté que la création du contrat daté de 2011 était en réalité de décembre 2016. Il a également noté l’absence de commande de farine de pois chiches avant 2016 par la société Cami", avance Me Zucarelli.

Des investigations chez le prétendu client de Cami, la société Venessen, rapportent la preuve que les fausses factures ne se retrouvent pas dans la comptabilité dudit client.



Le tribunal correctionnel de Nice présidé par Catherine Bonnici a estimé que Cami, en produisant ces faux documents, a obtenu une escroquerie au jugement devant les magistrats de la cour d’appel.

Parasitisme

L’avocat de la défense du concurrent marseillais a plaidé pour sa part un problème informatique tout en demandant la relaxe. Rappelant que "le monopole de la socca chips n’existe pas selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence".

Dans le même temps, une autre procédure devant le tribunal de grande instance de Paris a reconnu "le parasitisme" dont sont victimes Luc Salsedo et ses sociétés.

Les magistrats parisiens ont relevé la concurrence déloyale de la société marseillaise: "Cami est venue dans les Alpes-Maritimes avec des paquets similaires, se servant de la notoriété et du travail de M. Salsedo pour s’en approprier les fruits", fustige Me Zuccarelli. Cette décision fait également l’objet d’un appel.